به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مراسم یادبود عالم فرزانه، مجاهد یگانه مرحوم شهید فقید آیت‌الله دکتر سیّد محمد حسینی بهشتی را در محل این انجمن برگزار می‌نماید.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مراسم یادبود آیت‌الله دکتر سیّد محمد حسینی بهشتی را با حضور علما، استادان، فرهیختگان و دوستداران علم و دانش روز چهارشنبه بیستم آبان ‌ماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن، واقع در خیابان ولی‌عصر(عج)، پل امیر بهادر، خیابان سرلشکر علی‌اکبر بشیری، شماره ۷۱ برگزار می‌کند.