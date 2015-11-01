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۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۵۱

۲۰ آبان ماه برگزار می شود؛

یادبود آیت‌الله شهید بهشتی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

یادبود آیت‌الله شهید بهشتی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مراسم یادبود آیت الله شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مراسم یادبود عالم فرزانه، مجاهد یگانه مرحوم شهید فقید آیت‌الله دکتر سیّد محمد حسینی بهشتی را در محل این انجمن برگزار می‌نماید.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مراسم یادبود آیت‌الله دکتر سیّد محمد حسینی بهشتی را با حضور علما، استادان، فرهیختگان و دوستداران علم و دانش روز چهارشنبه بیستم آبان ‌ماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن، واقع در خیابان ولی‌عصر(عج)، پل امیر بهادر، خیابان سرلشکر علی‌اکبر بشیری، شماره ۷۱ برگزار می‌کند.

کد مطلب 2955031
خداداد خادم

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