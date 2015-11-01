امیر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر از جمله زمینه های حمایتی از آثار تولیدی نویسندگان بومی را نشر آثار عنوان و تاکید کرد: در نظر داریم در دو مجموعه جدا از هم داستان ها و اشعار نویسندگان بومی را منتشر کنیم.

وی افزود: دو مجموعه «داستان ما» و «شعر ما» برای انتشار آثار پیش بینی شده و مجموعه اشعار ما با تاکید به شعر آیینی خواهد بود.

مدیر کل حوزه هنری استان متذکر شد: با وجود محدودیت امکانات و اعتبارات حوزه هنری تلاش خود را برای نشر تولیدات نویسندگان به کار بسته و در این راستا آثار منتخبی که به تائید کارشناسان رسیده اند چاپ می شوند.

رجبی تاکید کرد: ارتقا کمی و کیفی تولیدات هنرمندان در چاپ کتب دنبال می شود و انتظار می رود هنرمندان نیز با ژرف اندیشی و دقت نظر نسبت به نگارش داستان و شعر همت کنند.

وی از جمله اقدامات چاپ کتاب را چاپ پنج اثر در سال گذشته عنوان و اضافه کرد: کتب تورکون مثلی فارسن غزلی، ۷۲ بیت شعر زیبا، یک روز از تاریخ ایران، افلاطون گرایی وارونه و آب منتشر شده اند.

مدیر کل حوزه هنری استان با تاکید به حمایت از کتب در حوزه ها و موضوعات مختلف متذکر شد: کتبی که نگاه دقیق داشته و به تائید کارشناسان برسد در اولویت چاپ است.