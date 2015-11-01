۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۵۹

مدیر کل حوزه هنری اردبیل:

آثار شعر و ادب نویسندگان بومی اردبیل منتشر می‌شود

اردبیل- رئیس حوزه هنری استان اردبیل از انتشار آثار تولیدی شعر و ادب نویسندگان بومی این استان در دو مجموعه طی سال جاری خبر داد.

امیر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر از جمله زمینه های حمایتی از آثار تولیدی نویسندگان بومی را نشر آثار عنوان و تاکید کرد: در نظر داریم در دو مجموعه جدا از هم داستان ها و اشعار نویسندگان بومی را منتشر کنیم.

وی افزود: دو مجموعه «داستان ما» و «شعر ما» برای انتشار آثار پیش بینی شده و مجموعه اشعار ما با تاکید به شعر آیینی خواهد بود.

مدیر کل حوزه هنری استان متذکر شد: با وجود محدودیت امکانات و اعتبارات حوزه هنری تلاش خود را برای نشر تولیدات نویسندگان به کار بسته و در این راستا آثار منتخبی که به تائید کارشناسان رسیده اند چاپ می شوند.

رجبی تاکید کرد: ارتقا کمی و کیفی تولیدات هنرمندان در چاپ کتب دنبال می شود و انتظار می رود هنرمندان نیز با ژرف اندیشی و دقت نظر نسبت به نگارش داستان و شعر همت کنند.

وی از جمله اقدامات چاپ کتاب  را چاپ پنج اثر در سال گذشته عنوان و اضافه کرد: کتب تورکون مثلی فارسن غزلی، ۷۲ بیت شعر زیبا، یک روز از تاریخ ایران، افلاطون گرایی وارونه و آب منتشر شده اند.

مدیر کل حوزه هنری استان با تاکید به حمایت از کتب در حوزه ها و موضوعات مختلف متذکر شد: کتبی که نگاه دقیق داشته و به تائید کارشناسان برسد در اولویت چاپ است.

کد مطلب 2955033
محمد میرزایی ناطق

