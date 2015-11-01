رسالت بسیج دانش آموزی ترویج فرهنگ استکبارستیزی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا اسفندیاری ظهر یکشنبه در مراسم یادواره ۲۸۰ شهید دفاع مقدس در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی قزوین اظهارداشت: شهادت طلبی و روحیه مبارزه با استکبار باید در جامعه ترویج شود که در این مسیر الگوسازی از شخصیت هایی چون شهید فهمیده ضروری است.

وی بیان کرد: شهدای نوجوان ما وقتی دیدند صدام و سرکردگانش برای آسیب رساندن به دین و ارزشها و تجاوز به میهن با حمایت استکبار وارد کشور شدند با شجاعت وارد صحنه شدند و از شرف و ناموس و عزت میهن اسلامی دفاع کردند و جان خود را برای اسلام فدا کردند تا انقلاب زنده بماند.

سرهنگ اسفندیاری ضمن تاکید بر بزرگداشت سیزده آبان تصریح کرد: سیزده آبان در تقویم کشور روز مهمی است که در آن تبعید امام (ره)، کشتار بی رحمانه دانش آموزان توسط سربازان رژیم ستمشاهی و تسخیر سفارت آمریکا رقم خورده است.

مسئول بسیج دانش آموزی استان قزوین اضافه کرد : امروزه مهمترین هدف بسیج دانش آموزی تربیت کادر متخصص و لایق برای جمهوری اسلامی و تکمیل سپاه امام زمان(عج) است.

در این مراسم همچنین حجت الاسلام قرایی خاطراتی از دفاع مقدس و شهدای دانش آموزی بیان کرد.