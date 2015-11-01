جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۳۷ هزارتومان، طرح قدیم ۹۳۵ هزار تومان، نیم سکه ۴۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۴۸ هزار تومان و سکه گرمی ۱۶۷ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۵۷۴ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۱۴۲ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۵۰۵ تومان، هر یورو را ۳۸۷۳ تومان، هر پوند را ۵۴۰۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۲۰ تومان و درهم امارات را ۹۵۴ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)