توسعه همکاری های هلال احمر و معاونت علمی ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در صبحانه کاری با دکتر سورنا ستاری به همراه مدیران ارشد هلال‌احمر و معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری، ضمن توضیح درباره فعالیت‌ بخش‌های مختلف جمعیت هلال‌احمر، گفت: هلال‌احمر ایران در میان جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر جزو ۵ جمعیت نخست بوده و لذا ظرفیت بزرگی است که باید از آن بهره برد.

افزایش پاسخگویی‌ بدون آموزش و پژوهش امکانپذیر نیست

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه با توجه به ضرورت پژوهش و انجام فعالیت‌های مرتبط با آموزش و پژوهش به‌منظور افزایش پاسخگویی‌ها، معاونت آموزش، پژوهش و فناوری در جمعیت هلال‌احمر آغاز به‌کار است، افزود: به علاوه آموزش‌های همگانی نیز به عنوان ماموریت اصلی هلال‌احمر در دستور کار قرار گرفته و لذا در این زمینه باید با بهره‌گیری از روش‌های جدید و تکنولوژی‌های روز در توسعه آموزش همگانی حرکت کرد و جمعیت هلال‌احمر برای پاسخگویی موثرتر لازم است به این حوزه نگاه خاصی داشته باشد.

ضیائی درباره فعالیت‌های دارویی و پزشکی جمعیت هلال‌احمر، توضیح داد کرد: در این زمینه همه تلاش خود را به سمت تولید نیازهای دارویی و پزشکی کشور و سوق داده و تمرکز خود را بر تولید داروهای باکیفیت بسیار زیاد قرار داده‌ایم.

تولید دستگاه لیزر چندمنظوره در هلال‌احمر

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به این که پروژه‌هایی از جمله سلول درمانی، دیالیز و فیلترهای دیالیز با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری در دست اجرا است، عنوان کرد: به علاوه هلال‌احمر تحقیقاتی را در زمینه تولید دستگاه لیزر چندکاره انجام داده و تولید این دستگاه لیزر چندکاره به عنوان تکنولوژی منحصربه‌فرد برای کشور محسوب خواهد شد.

هلال احمر بازار بزرگی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است

دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری هم در این جلسه با اشاره به اینکه هلال احمر بازار بزرگی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است، تاکید کرد: هلال‌احمر با توجه به شرایط خاصی که دارد به عنوان یک برند مهم مدنظر است و لذا باید تبدیل به برند شرکت‌های دانش‌بنیان شود.

وی با تاکید بر ضرورت نزدیک‌تر کردن ارتباطات شرکت‌های دانش‌بنیان با هلال‌احمر، خاطرنشان کرد: به علاوه هلال‌احمر در زمینه دیالیز سال‌ها فعال بوده و معاونت علمی نیز در این زمینه همکاری‌های خوبی داشته و باید برنامه‌ریزی‌های لازم را برای توسعه همکاری‌ها انجام دهیم.

معاون علمی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه همکاری‌های مناسبی میان هلال‌احمر و معاونت در زمینه بهره‌گیری از بالگردها و پهبادها وجود دارد، گفت: به علاوه شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تولید دستگاه‌های تصفیه آب تحقیقات بسیار مفیدی داشته‌اند که می‌توان در شرایط بحران از آنها بهره برد.

به گفته وی، پنج پروژه مهم در زمینه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، سیل، زلزله و ... در دست تحقیقات در شرکت‌های دانش‌بنیان است که علاقه‌مندیم هلال‌احمر نیز در این زمینه با معاونت علمی همکاری کند.

اعلام آمادگی برای همکاری در زمینه تولید ربات‌های تخصصی مورد نیاز هلال‌احمر

ستاری با اعلام آمادگی برای همکاری در زمینه تولید ربات‌های تخصصی مورد نیاز هلال‌احمر، تاکید کرد: هلال‌احمر در این زمینه فقط نیازهای خود را اعلام کند؛ چراکه شرکت‌های دانش‌بنیان کاملا آماده تامین نیازهای هلال‌احمر در زمینه ربات‌های امدادگر، زنده‌یاب، جسدیاب و... را دارد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۸۰۰ شرکت ثبت شده دانش‌بنیان و بانک اطلاعاتی از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد، گفت: بر این اساس ضروری است تا کارگروهی مشترک برای هماهنگی پیشبرد فعالیت‌هال و همکاری‌های دو طرف تشکیل شود.

ایجاد شرکت های دانش‌بنیان در هلال‌احمر به عنوان یک هدف دنبال شود

علی‌اصغر احمدی دبیرکل جمعیت هلال‌احمر هم در این جلسه گفت: هلال‌احمر همانند دولتی کوچک در هنگام بحران عمل می‌کند و و با توجه به درخواست‌های مردم در هنگام بحران از هلال‌احمر، باید توانایی‌های خود را برای پاسخگویی به مردم افزایش دهیم.

وی افزود: به‌طور قطع هلال‌احمر در برخی حوزه‌ها همانند تجهیزات رهاسازی، خودروهای نجات، آمبولانس و ... می‌تواند به برندی برای شرکت‌ها تبدیل شود و علاوه بر آن می‌توان ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان در هلال‌احمر را به عنوان یک هدف دنبال کرد.

در این جلسه مقرر گردید، همکاری‌های هلال‌احمر و معاونت علمی ریاست‌جمهوری در سه بخش «توسعه ارتباط با معاونت علمی» با محورهای معرفی نیازهای هلال‌احمر، بازار کالاهای مصرفی، ظرفیت بین‌المللی هلال‌احمر برای تولید کالا، حرکت به سمت ایجاد سازمان دانش‌بنیان و آینده‌نگاری در حوزه فناوری با پیوست فناوری، «توسعه ارتباط با صندوق حمایت از پژوهشگران» با محورهای حمایت از طرح‌های کاربردی و استفاده از ظرفیت پژوهش و ممیزی صندوق در طرح‌های کلان پژوهشی و اعلام نیازهای هلال‌احمر برای حمایت از پژوهشگران و رفع نیازها در این زمینه و « توسعه ارتباط با بنیاد ملی نخبگان» با محورهای برگزاری اردوهای جهادی، کمک به بهره‌گیری از توان دانشجویان برتر و نخبه و ارائه راهکار به منظور رفع نیازهای مردم و ... توسعه یافته و عملیاتی شود.

همچنین، مقرر شد کمیته‌ای به‌ منظور پیگیری و پیشبرد برنامه‌ها با حضور نمایندگان دو دستگاه تشکیل و این مهم از سوی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری هلال‌احمر به عنوان نماینده جمعیت پیگیری شود.