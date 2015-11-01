استفاده از تجهیزات بومی برای جلوگیری از نشت اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر محمود واعظی صبح امروز یکشنبه در همایش نقش پدافند غیر عامل در پایداری زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور اظهار داشت: موضوع پدافند غیر عامل تنها مسئله ایران نیست و برای تمامی کشورها صیانت از مراکز حیاتی و آینده نگری در این حوزه مهم به شمار می رود.

وی با بیان اینکه در گذشته نگاه پدافند غیر عامل فیزیکی بود ادامه داد: امروز با پیشرفت تکنولوژی موضوع پدافند غیر عامل به نرم افزار و مغز افزار تغییر یافته است و کشورهای مختلف با توجه به شرایط و موقعیت خود درجه اهمیت و صیانت از این بخش را مدنظر قرار می دهند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه موقعیت استراتژیک ایران توجه به پدافند غیر عامل را ضروری کرده است ادامه داد: البته این به معنی این نیست که ارابه توسعه کشور را برای پدافند غیر عامل تعطیل کنید بلکه باید همزمان با توسعه کشور شاخص های مراقبتی نیز به وجود آوریم.

واعظی با تاکید بر اینکه آمادگی زیرساخت های حیاتی کشور می تواند پدافند را افزایش دهد گفت: در کشور ما با توجه به شرایط سیاسی و موضع استقلال طلبانه ایران بعد از انقلاب موضوع امنیت کشور یکی از مهمترین مباحث است و ارتباطی به دولت ها و تفکرات آنها ندارد.

وی با اشاره به مواضع استقلال طلبانه ایران که باعث ایجاد دشمنانی خارج از مرزها برای کشور ما شده است گفت: اگرچه به خاطر این استقلال هزینه پرداخت کرده ایم اما اعتباری بین المللی و منطقه ای کسب کرده و خودکفا شده ایم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه خودکفایی با منزوی بودن متفاوت است اضافه کرد: ما می توانیم تمامی نیازمندی های خودمان را در داخل کشور تامین کرده و محتاج نباشیم اما نیازمند همکاری نزدیک با سایر کشورها و تعاملات خارجی نیز هستیم.

واعظی با اشاره به روی آوردن دشمنان به جنگ نرم و استفاده از ابزارهای غیر کلاسیک که نفوذهایی را به درون ذهن جامعه داشته است گفت: در جنگ نرم از اطلاعات افراد جامعه برای ضربه زدن به کشور استفاده می شود و ما باید در این زمینه خودمان را مقاوم کنیم.

وی با بیان اینکه تهدید همواره وجود دارد افزود: با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، این بحث جزو کارکردهای اصلی و حیاتی پدافند غیر عامل محسوب می شود. این موضوع از یک سو باعث شده بسیاری از اطلاعات لو برود و حریم خصوصی افراد مورد تجاوز قرار گیرد و در نهایت اسرار کشور نشت کند اما عدم استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرایط خاص می تواند خود، یک تهدید باشد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: ما باید برای هر دوی این موضوعات راهکار بیندیشیم تا بتوانیم از اطلاعات کشور صیانت کرده و از طرفی همزمان با توسعه تکنولوژی نیز پیش برویم.

واعظی گفت: باید در خرید تجهیزات ارتباطی مراقبت به عمل بیاوریم و تا جایی که می توانیم از تجهیزات بومی استفاده کنیم تا اطلاعات کشور به بیرون از کشور درز پیدا نکند.

وی با بیان اینکه اولین مسئله در مواقع بحران موضوع ارتباطات است گفت: در صورتی که متخصصان داخلی کشور به اطلاعات تمامی تجهیزات اشراف داشته باشند می توانیم با تهدیدات احتمالی مقابله کنیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه دشمن از طریق جمع آوری اطلاعات می تواند نفوذ کند تصریح کرد: باید از اطلاعات به خوبی محافظت کرد تا بتوانیم در این جنگ نرم اقتدارمان را افزایش دهیم.

به گزارش مهر، در این مراسم تمبر یادبود هفته پدافند غیر عامل با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ابطال شد.