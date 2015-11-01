مانور تخلیه و اسکان اضطراری در آستارا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مانور که پیش از ظهر یک شنبه در محوطه مرکز آموزش فنی و حرفه ای آستارا برگزار شد، گروه های ویژه امداد و نجات هلال احمر آستارا همرا ه با اکیپ های ستاد حوادث شهرداری، نیروی انتظامی، بهداشت و درمان، آتش نشانی و امور آب، برق و گاز به صورت نمادین به یاری حادثه دیدگان سوانحی از قبیل آتش سوزی، بمباران هوایی، زلزله و سیل پرداخته و آمادگی خود را در زمینه اسکان، نجات و درمان مصدومان به نمایش گذاشتند.

گروه های امداد و نجات و اسکان اضطراری با بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات نوین امدادی به کمک حادثه دیدگان فرضی پرداختند.

فرماندار آستارا در حاشیه برگزاری این مانور به خبرنگار مهر گفت: مانور فوق فرصت مناسبی برای ارزیابی آموزش ها و آمادگی نیروهای ستاد حوادث شهرستان آستارا است.

سیروس شفقی افزود: وقوع برخی از حوادث اجتناب ناپذیر بوده ولی آنچه که مهمتر است، میزان آمادگی و آموزش اصولی مدیریت بحران در صحنه حوادث است.

وی خواستار حفظ آمادگی و تقویت آموزش نیروهای امداد و نجات و اعضای کمیته بحران شهرستان آستارا شده و تاکید کرد: جمعیت هلال احمر از جمله نهادهایی است که با امداد رسانی به موقع در مواقع بروز بحران، خدمت بزرگی به حادثه دیدگان می کند.

شفقی خاطر نشان کرد: وجود جوانان توانمند عضو هلال احمر سبب شده تا در بحث امداد و نجات در این شهرستان حساس و مرزی مشکلی وجود نداشته باشد.

در این مانور که گروه های امداد و نجات و کمیته بحران حوادث شهرستان آمادگی خود را در تخلیه، اسکان موقت، رهاسازی و انتقال مصدومان به بیمارستان نشان دادند، فرماندار آستارا و کارشناسان هلال احمر به ارزیابی سرعت عمل و کیفیت خدمات انجام شده توسط گروه های امدادی پرداختند.