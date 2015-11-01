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۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۱۷

مانور تخلیه و اسکان اضطراری در آستارا برگزار شد

مانور تخلیه و اسکان اضطراری در آستارا برگزار شد

آستارا- مانور تخلیه، اسکان اضطراری و امداد و نجات گروه های آموزش دیده جمعیت هلال احمر در شهرستان مرزی آستارا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مانور که پیش از ظهر یک شنبه در محوطه مرکز آموزش فنی و حرفه ای آستارا برگزار شد، گروه های ویژه امداد و نجات هلال احمر آستارا همرا ه با اکیپ های ستاد حوادث شهرداری، نیروی انتظامی، بهداشت و درمان، آتش نشانی و امور آب، برق و گاز به صورت نمادین به یاری حادثه دیدگان سوانحی از قبیل آتش سوزی، بمباران هوایی، زلزله و سیل پرداخته و آمادگی خود را در زمینه اسکان، نجات و درمان مصدومان به نمایش گذاشتند.

گروه های امداد و نجات و اسکان اضطراری با بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات نوین امدادی به کمک حادثه دیدگان فرضی پرداختند.

فرماندار آستارا در حاشیه برگزاری این مانور به خبرنگار مهر گفت: مانور فوق فرصت مناسبی برای ارزیابی آموزش ها و آمادگی نیروهای ستاد حوادث شهرستان آستارا است.

سیروس شفقی افزود: وقوع برخی از حوادث اجتناب ناپذیر بوده ولی آنچه که مهمتر است، میزان آمادگی و آموزش اصولی مدیریت بحران در صحنه حوادث است.

وی خواستار حفظ آمادگی و تقویت آموزش نیروهای امداد و نجات و اعضای کمیته بحران شهرستان آستارا شده و تاکید کرد: جمعیت هلال احمر از جمله نهادهایی است که با امداد رسانی به موقع در مواقع بروز بحران، خدمت بزرگی به حادثه دیدگان می کند.

شفقی خاطر نشان کرد: وجود جوانان توانمند عضو هلال احمر سبب شده تا در بحث امداد و نجات در این شهرستان حساس و مرزی مشکلی وجود نداشته باشد.

در این مانور که گروه های امداد و نجات و کمیته بحران حوادث شهرستان آمادگی خود را در تخلیه، اسکان موقت، رهاسازی و انتقال مصدومان به بیمارستان نشان دادند، فرماندار آستارا و کارشناسان هلال احمر به ارزیابی سرعت عمل و کیفیت خدمات انجام شده توسط گروه های امدادی پرداختند.

کد مطلب 2955057

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