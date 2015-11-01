به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، فراخوان این هماندیشی، شهریور ماه امسال منتشر شد و از دانشجویان، استادان و پژوهشگران دعوت شد تا مقالات خود را در این هماندیشی كه با محوریت «هنر، فناوری، آب» است، ارائه کنند.
مهدی مكینژاد عضو گروه هنرهای سنتی و عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر و طراح این هماندیشی در خصوص چگونگی برگزاری آن اظهار داشت: نخستین هماندیشی «فناوری بومی در هنرهای سنتی ایران» كه در پایان سال ۱۳۹۲ در فرهنگستان هنر برگزار شد، به صورت عمومی همه رشتههای مختلف هنرهای سنتی را شامل میشد و از مقالاتی كه در این هماندیشی ارائه و سپس منتشر شد، روشن است كه نسل امروز به دانش و فنون هنرهای بومی ایران توجه میكنند.
وی سپس به همایش «هنرهای از یادرفته ایران» نیز اشاره كرد و گفت: گنجینههای از یادرفته ایران نیز كه گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر در دو دوره برگزار میكرد با هدف شناسایی هنرهایی بود كه درحال فراموشیاند و استادكاران آن یا درگذشته، یا پیر و ناتوان شدهاند و كسی نیز راه آنها را ادامه نداده است. حال هماندیشی «فنآوری بومی در هنرهای سنتی ایران». با رویكردی تخصصیتر به بازنگری هنرهایی توجه دارد كه حاصل دستاوردهای علمی پیشینیان ما است.
مكینژاد در زمینه طرح برگزاری این هماندیشی با موضوع «آب» افزود: مصادیق بیشماری از آثار باستانیمان كه دانشبنیان بوده و نمونههای بسیاری از هنرهای بومی ما نیز به شمار میروند، وجود دارند كه هنوز به رموز ساخت آنها پی برده نشده و نیاز است كه پژوهشگران ما با شناسایی و معرفی دستاوردهای گذشتگانمان به دانش ساخت و كاربرد آنها بپردازند، زیرا ما به دنبال كشف، ثبت، ضبط و احیای دانش و فنون آنها هستیم. از سویی با توجه به اهمیت «آب» در زندگی و فنآوریهایی مرتبط با آن، جا داشت كه به طور ویژه و تخصصی به این موضوع پرداخته شود كه موجب شد تا طرحی كه در ذهن داشتم در گروه ارائه كنم كه از سوی معاونت پژوهشی مورد پذیرش قرار گرفت.
این استاد دانشگاه برگزاری چنین هماندیشیهایی را منوط به برگزاری جلسات متعدد از سوی گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر عنوان كرد و افزود: گرچه گروهها مدتی غیر فعالاند، اما با بررسی مقالاتی كه به دبیرخانه این هماندیشی ارسال میشود، جلسات متعددی نیز از سوی دبیر علمیهماندیشی گذارده و مباحث مختلفی در آنجا مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
وی در خصوص همكاری سازمانها و نهادهای ذیربط افزود: فرهنگستان هنر قصد ندارد جزیرهای عمل نماید، به همین دلیل تلاش كرده تا با سازمانها و دستگاههایی كه متولی در امر آب هستند مكاتباتی داشته باشد و از همكاری آنها بهرهمند شود. به عنوان مثال، سازمان آب به عنوان یكی از اصلیترین سازمانهاست كه خود نیز چندین همایش در این خصوص برگزار كرده و طی مكاتبات از آنها خواسته شده تا نمایندهای برای حضور در جلسات به ما معرفی كنند تا پژوهشهایی كه دارای نقاط اشتراك با پژوهشهای قبلی است دوباره مورد بررسی قرار نگیرند و از موازی كاری جلوگیری شود، ضمن آنكه دستاوردهای هماندیشی میتواند مورد استفاده سازمانها و نهادهای درگیر با موضوع آب به طور كاربردیتر گزینش و ارائه شوند، اما متاسفانه تاكنون فردی از سوی آنها معرفی نشده است.
مهدی مكینژاد به معرفی دبیر علمی و اعضا گروه دومین هماندیشی فنآوری بومی در هنرهای ایران پرداخت و تصریح كرد: دبیری این هماندیشی را فرهاد تهرانی برعهده دارد و به دلیل آنكه این هماندیشی در حوزههای مختلف مورد بحث و بررسی قرار میگیرد از كارشناسان خبره نیز دعوت شده تا به عنوان اعضای علمی این هماندیشی شركت کنند.
وی در زمینه كاربردی شدن پژوهشهای ارائه شده در چنین هماندیشیهایی یادآور شد: فرهنگستان هنر مركزی پژوهش محور است و ماموریت دارد تا پژوهشهای بنیادی در حوزه هنر را كه تاكنون مورد توجه قرار نگرفته بهانجام رساند. در واقع این متخصصین و پژوهشگران هستند كه باید از دستاوردهای تحقیقاتی استفاده كرده و به آن جنبه راهبردی و عملی دهند.»
مكینژاد در ادامه سخنان خود در خصوص سفارش مقاله گفت: «چنانچه بودجهای برای سفارش مقاله درنظر گرفته شود قطعا به پژوهشگران خبره سفارش مقاله داده خواهد شد.»
«آب و فرهنگ عامه»، «آب، فناوری و دانش بومی»، «آب در معماری و شهرسازی»، «فنآوری سنتی در ساخت سازههای مرتبط با آب (یخچال،آب انبار، آسیاب آبی و...)»، « زیبایی شناسی ابزارهای مرتبط با آب (فواره، حوض، ظروف آبخوری و...)»، «آب و موسیقی» و «مهاجرت های فناوری آب» از جمله محورهای پژوهشی این هماندیشی به شمارمیروند.
مهلت ارسال اصل مقالات تا ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴ است. این هماندیشی در زمستان ۱۳۹۴ برگزار میشود.
علاقهمندان برای شركت در این همایش میتوانند مقالات خود را به نشانی تهران، خیابان ولیعصر(عج)، پایینتر از چهارراه طالقانی، شماره ۱۵۵۲، طبقه ششم، معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر ارسال نمایند یا برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۶۶۴۹۹۷۷۲ تماس بگیرند.
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