برگزاری انتخابات پارلمانی در آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، برخی از مهمترین احزاب مخالف دولت آذربایجان شرکت در این انتخابات را تحریم کردهاند و سازمان امنیت و همکاری اروپا هم از فرستادن ناظر به این انتخابات خودداری کرده است.
در انتخابات امروز در مجموع ۱۳ حزب و یک بلوک جهت کسب ۱۲۵ کرسی مجلس ملی آذربایجان برای یک دوره پنج ساله با یکدیگر رقابت میکنند.
انتظار میرود حزب هوادار «الهام علیاف» رئیس جمهوری آذربایجان اکثریت را در این انتخابات بدست آورد و این در حالی است که گروههای حقوق بشر بینالمللی دولت آذربایجان را به سرکوب آزادی بیان و زندانی کردن مخالفان سیاسی به اتهامات جعلی متهم میکنند.
از زمان استقلال جمهوری آذربایجان از شوروی سابق در سال ۱۹۹۱ این نخستین باری است که سازمان امنیت و همکاری اروپا بر انتخابات این کشور نظارت نمیکند.
در عین حال، دولت باکو اعلام کرده است ۶۶ هزار ناظر محلی در پنج هزار ۵۴۷ حوزه انتخاباتی در سراسر این کشور به برگزاری انتخابات نظارت خواهند کرد.
احزابی همچون شورای ملی نیروهای دموکراتیک (NCDF)، حزب مساوات و حزب دموکراتیک آذربایجان با تحریم این انتخابات آن را «ساختگی» خواندهاند. با این وجود، حزب حاکم آذربایجان نوین به رهبری علی اف وعده داده است این انتخابات کاملاً دموکراتیک برگزار شود.
از نظر ناظران بینالمللی هیچ یک از انتخاباتی که از زمان روی کار آمدن علی اف در سال ۲۰۰۳ در آذربایجان برگزار شده، آزاد و عادلانه نبوده است. گروههای حقوق بشر میگویند دولت باکو پس از انتخاب مجدد علی اف برای سومین دوره در سال ۲۰۱۳، هرگونه مخالفتی را سرکوب کرده است.
نظر شما