ایران آماده فروش نفت مرغوب به بازار آسیا و اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی نفت با انتشار گزارشی، اعلام کرد: ایران قصد دارد با لغو تحریم‌های بین‌المللی ظرفیت تولید و صادرات نفت خود را در قالب یک برنامه دو مرحله‌ای حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

بر اساس برآوردهای انجام گرفته پیش بینی می‌شود تا آذر ماه سال جاری تحریم‌های نفتی ایران در سه حوزه حمل و جابه‌جایی دریایی، تامین پوشش‌های بیمه‌ای کشتی‌های نفتکش و نقل و انتقال ارز به طور کامل لغو شود که در این صورت حجم فروش نفت خام ایران در مدت زمان کمتر از یک هفته افزایش ۵۰ درصدی پیدا می کند.

رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت نفت اخیرا در جمع خبرنگاران با بیان این که با لغو تحریم ها حجم فروش نفت ایران در مدت زمانی کوتاه حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می یابد، گفته است: مذاکرات با مشتریان سنتی نفت ایران انجام شده و مشکلی به منظور فروش و صادرات ۵۰۰ هزار بشکه افزایش تولید نفت ایران وجود ندارد.

همزمان با برنامه‌ریزی به‌منظور حفظ و نگهداشت و افزایش ظرفیت تولید نفت خام ایران در شرکت‌‌های بهره‌بردار نفتی به ویژه شرکت ملی مناطق نفت ‌خیز جنوب و شرکت نفت فلات قاره، برنامه نهایی آماده سازی خطوط لوله، تاسیسات و اسکله‌ها در پایانه های نفتی ایران در منطقه خلیج فارس انجام شده است.

بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به عنوان بزرگ‌ترین شرکت بهره‌بردار نفت ایران هم با اشاره به آماده سازی تاسیسات تولید، فرآورش و انتقال نفت خام در سطح مناطق نفت خیز جنوب، تاکید کرد: در صورت صدور دستور افزایش ظرفیت تولید نفت خام، تولید طلای سیاه در این شرکت بهره بردار در مدت زمان سه روز افزایش می یابد.

سعید حافظی مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران هم اخیرا در جمع خبرنگاران با تاکید بر این که در صورت لغو تحریم‌ها و ابلاغ برنامه‌های افزایش تولید نفت توسط شرکت ملی نفت ایران، طرحی سه مرحله‌ای به منظور افزایش تولید نفت، تدوین و اجرایی خواهد شد، گفته است: براساس این برنامه، در مرحله اول با اجرای طرح‌های ضربتی، تولید روزانه نفت خام ایران در خلیج ‌فارس ۳۲ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.

وی از افزایش ۱۳۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت خام ایران در منطقه خلیج ‌فارس و تنگه هرمز با اجرای یک برنامه میان مدت خبر داد و یادآور شده است: در مجموع با اجرای یک برنامه بلندمدت چهار تا پنج ساله، باید با جبران افت طبیعی تولید سالانه، ظرفیت تولید نفت در این منطقه به بیش از ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت هم با اشاره به انجام مذاکرات با مشتریان سنتی و برخی از پالایشگرها در آسیا و اروپا به منظور فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادراتی ایران در مرحله اول اجرای طرح افزایش تولید نفت در دوران پسا تحریم، اظهار کرده است: مشکلی به منظور فروش این حجم نفت خام وجود ندارد.

سید پیروز موسوی مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی هم اخیرا با اشاره به افزایش توان عملیات دریایی صادرات نفت ایران به بیش از ۶ میلیون بشکه در روز اعلام کرده است: هم اکنون تعمیرات اساسی، بازسازی و نوسازی تاسیسات، اسکله و مخازن ذخیره سازی در پایانه‌های نفتی ایران در خلیج فارس به پایان رسیده است.

عباس اسدروز رئیس پایانه نفتی خارگ در شرکت پایانه‌های نفتی ایران هم تاکید کرده است: همزمان با به پایان رسیدن طرح استراتژیک تعمیرات اساسی خطوط لوله زیرزمینی در پایانه خارگ، بزرگترین پایانه نفتی ایران در خلیج فارس آماده لغو تحریم‌ها و صدور دستور افزایش تولید و صادرات نفت کشور شده است.

علی اکبر صفایی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش هم با بیان اینکه این شرکت نفتی با بیش از ۱۵.۵ میلیون تن تناژ حمل، رتبه اول ظرفیت را در سطح ناوگان کشتی های حمل مواد نفتی جهان در اختیار دارد، تاکید کرده است: ناوگان شرکت ملی نفتکش می‌تواند بیش از ۱۳۰ میلیون بشکه نفت خام را در طول سال جابه جا کند و محدودیتی برای انتقال افزایش تولید نفت ایران در دوران پسا تحریم وجود ندارد.

ایران آماده فروش نفت کم نمک به بازار

همزمان با تدوین و اجرای برنامه‌های افزایش ظرفیت تولید نفت خام ایران در مرحله اول اجرای برجام، شرکت ملی نفت ایران به منظور ارتقای کیفیت نفت خام صادراتی ایران در بازارهای آسیایی و اروپایی، طرح‌های جدید فرآورش نفت نمکی و کاهش نمک موجود در طلای سیاه صادراتی کشور را در دستور کار قرار داده است.

بر این اساس هفته گذشته با بهره برداری و افتتاح رسمی از ۳ مجتمع جدید نمک زدایی در مناطق نفت خیز جنوب توسط وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران حدود ۱۵۰ هزار بشکه به ظرفیت فرآورش نفت نمکی ایران افزوده شد.

از این رو کارخانه نمک زدایی میدان نفتی منصوری با ظرفیت روزانه ۷۵ هزار بشکه، کارخانه نمک‌زدایی میدان لب سفید از ظرفیت ۳۰ هزار بشکه و واحد بهره برداری و نمک زدایی هفت شهیدان مسجدسلیمان از ظرفیت ۵۵ هزار بشکه نفت به طور رسمی در مدار بهره‌برداری قرار گرفتند.

این در حالی است که بر اساس برنامه اعلام شده از سوی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، پنج پروژه جدید کارخانه‌های نمک‌زدایی با مجموع ظرفیت اسمی ٤٨٥ هزار بشکه در روز آماده افتتاح و بهره‌برداری تا پایان سال جاری است.

این پروژه‌ها شامل احداث مجتمع‌های نمک زدایی گچساران سه با ظرفیت ١١٠ هزار بشکه در روز، بی‌بی حکیمه یک با ظرفیت ٥٥ هزار بشکه در روز، هفتکل و نفت سفید با ظرفیت ٤٥ هزار بشکه در روز، رگ سفید یک با ٥٥ هزار بشکه در روز و اهواز متمرکز با ظرفیت ٢٢٠ هزار بشکه در روز است.

پیش بینی می‌شود با بهره‌برداری از این پروژه‌ها حدود ۶۳۵ هزار بشکه به ظرفیت فرآورش نفت خام نمکی ایران افزوده شود که در این صورت با ارتقای کیفیت نفت خام صادراتی، قدرت چانه‌زنی امور بین‌الملل شرکت ملی نفت به منظور رقابت با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای عضو اوپک به منظور صادرات طلای سیاه به بازارهای آسیایی و اروپایی افزایش یابد.