استقبال از بازی کایرا نایتلی در نمایش «ترز راکن» در برادوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کایرا نایتلی در اقتباس جدیدی از کتاب «ترز راکن» نوشته امیل زولا نقشی را اجرا می‌کند که گرفتار ازدواجی بی عشق شده است.

این بازیگر بریتانیایی که تاکنون دو بار نامزد دریافت اسکار شده در روز اول اکتبر در پیش‌نمایش ترزا راکن روی صحنه رفت و در میان اجرا با تشویق تماشاگران و پرتاب گل روی سن روبه رو شد که به توقف کوتاهی از نمایش منتهی شد.

کایرا نایتلی در شب افتتاحیه گفت: «ترزا راکن» تئاتری زنده است و مردم فراوانی برای تماشای این نمایش می آیند. واقعا اهمیت دارد که آنها این تجربه را روی صحنه ببینند. ظاهرا گاهی اتفاقاتی می افتد که اجرا قطع می شود و نمی توان ادامه داد. نظیر اتفاقی که برای نخستین پیش نمایش ما پیش آمد.

«ترز راکن» رمانی منتشر شده در سال ۱۸۶۷ است. کایرا نایتلی برای نقش آفرینی در فیلم هایی مانند بازی تقلید، دزدان دریایی کارائیب، شهرت دارد. این نخستین باری نیست که او در تئاتر تجربه اندوزی می کند و پیش از این هم در «وست اند» شهر لندن تئاتر اجرا کرده است.

برای اجرای نمایشنامه «ترزا راکن» یک دریاچه روی سن قرار داده اند. بازیگران مشهور تئاتر مانند جودیت لایت (برنده دو جایزه تونی)، گابریل ایبرت در «ترزا راکن» بازی می‌کنند. این نمایش تا ماه ژانویه روی صحنه است.