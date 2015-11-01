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۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۳۱

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ملایر خبر داد:

تعطیلی یک واحد سیلیس کوبی به علت آلایندگی در ملایر

تعطیلی یک واحد سیلیس کوبی به علت آلایندگی در ملایر

همدان - رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ملایر از تعطیلی یک واحد سیلیس کوبی به علت آلایندگی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان همدان، وحید عالمی افزود: یک واحد سیلیس کوبی به علت آلایندگی شدید هوا و رعایت نکردن موازین زیست‌محیطی پس از دریافت اخطاریه مهلت‌دار و رفع نکردن آلودگی در مهلت تعیین‌شده با درخواست این اداره و دستور مقام قضایی پلمب و تعطیل شد.

عالمی گفت: در حوزه شهرستان ملایر تعداد ۴۵ واحد سیلیس کوبی و سنگ‌کوبی وجود دارد که بیشترین تعداد آن‌ها در منطقه ازندریان فعالیت می‌کنند.

وی اضافه کرد: در ماه‌های اخیر تعداد ۴ واحد از سیلیس کوبی‌های مستقر در حوزه شهرستان ملایر به علت رعایت نکردن اصول زیست‌محیطی و آلودگی شدید هوا پلمب و تعطیل شدند.

کد مطلب 2955099

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