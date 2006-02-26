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۷ اسفند ۱۳۸۴، ۹:۱۹

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

خبرگزاري "مهر" - گروه بين الملل : عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون به نقل از خبرگزاريها به اين شرح است:

- ابراهيم الجعفري نخست وزير عراق با رهبران گروه هاي سياسي ديدار و گفتگو كرد.

- گروه تروريستي القاعده تهديد كرد به حملات خود عليه تاسيسات نفتي عربستان سعودي ادامه مي دهد .

- نظاميان رژيم صهيونيستي در شهر اريحا در جنوب كرانه باختري رود اردن دو فلسطيني را ربودند .

- فواد سنيوره نخست وزير لبنان از اظهارات  يك منبع رسمي كاخ رياست جمهوري كشورش در مورد اتهام فرانسه به دخالت در امور داخلي لبنان ابراز تعجب كرد .

- توپخانه ارتش اسرائيل مناطق شمال نوار غزه و شرق اين شهر را گلوله باران كرد .

- جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا رهبران عراق را به تلاش براي مهار خشونت فراخواند.

- افغانستان، پاكستان و آمريكا به بررسي تعميق همكاري در مورد شبه نظاميان پرداختند .

- نخست وزير هند گفت : بين طرفهاي درگير درمورد مناقشه كشمير اجماع وجود داشته باشد .

- رهبران سياسي عراق موافقت كردند براي تشكيل يك دولت ملي و مهار خشونت ها تلاش نمايند.

کد مطلب 295510

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