همایش پیشگیری از آسیب های فضای مجازی در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش پیشگیری از آسیب های فضای مجازی ظهر یکشنبه با حضور رئیس کل دادگستری لرستان، دادستان خرم آباد، کارشناسان پلیس فتای لرستان و جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی لرستان در محل دانشگاه علمی کاربردی لرستان برگزار شد.

سعید محمدزاده رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان در این همایش اظهار داشت: استفاده بی مورد از فضای مجازی مضراتی را برای انسان ایجاد می کند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان گفت: مواد مخدر و اعتیاد به فضاهای مجازی سبب می شود موادی که مغز منتقل می کند در مغز افزایش یافته و شادی و رضایت خاطر ایجاد کند و اگر مصرف این مواد تکرار شود سلولهای عصبی را تحت تاثیر خود قرار داده و سلولها تخریب شده و پس از مدتی شخص دچار افسردگی می شود.

محمدزاده با اشاره به اینکه فضای مجازی مانند مواد مخدر بوده و وابستگی به آن سبب تغییر ساختار سلولی می شود، تصریح کرد: مخدرهای دیجیتالی از مواد مخدرهای نوظهور هستند که وارد بازار شده که به صورت فایل های صوتی بوده و می توانند تاثیرات زیادی بر بخش های مختلف مغز بگذارند.

وی با بیان اینکه این مخدرهای دیجیتالی به سرعت در میان جوانان معتاد به اینترنت در حال شیوع هستند، افزود: در ترکیه ۲۰۰ هزار جوان به این مخدرها معتاد شده اند و خواسته استعمار همین است چراکه نیروی انسانی بهترین سرمایه یک ملت بوده و استعمار در صدد تخریب و تضعیف آنهاست.