مسئولان البرزی به جودو توجه کنند/هدفم کسب طلای المپیک۲۰۲۰است

محمدرضا صدیقی در گفتگو با مهر اظهار کرد: تمرینات خوبی را پیش از حضور در مسابقات آسیایی داشتم و مهیای کسب مدال در بازی های آسیایی بودم اما در نیمه نهایی مقابل حریف قزاقستانی داوران به نوعی قضاوت کردند که بازنده شدم و از رسیدن به فینال بازماندم.

وی که عنوان پنجم آسیا را در مسابقات آسیایی تایلند در کارنامه دارد در ادامه افزود: برای کسب مدال طلا به این مسابقات رفته بودم و هنوز باورم نمی شود که در این مسابقات کسب مدال نکرده ام و با پنجمی به کشورم برگشته ام.

ملی پوش آینده دار جودو البرز با بیان اینکه مربی کره ای تیم ملی تاثیرات خوبی بر جوانان ملی پوش داشته است گفت: شرایط اردویی و آماده سازی تیم پیش از حضور در مسابقات آسیایی خوب بود و مشکلی از این بابت احساس نشد.

در مسابقات آسیایی لباس نداشتیم

صدیقی نداشتن لباس استاندارد را یکی از مشکلات تیم ملی جوانان در مسابقات تایلند عنوان کرد و گفت: لباس مورد تایید این مسابقات را نداشتیم و در نهایت مجبور شدیم از لباس هایی که میزبان برای تیم های مختلف آماده کرده بود استفاده کنیم.

وی به موضوع عدم اعزامش به مسابقات جهانی بزرگسالان اشاره کرد و گفت: پیش از بازی های جوانان آسیا در انتخابی تیم ملی بزرگسالان شرکت کردم و اول شدم اما اعلام کردند امکان اعزام شما وجود ندارد و در آخر هم دلیلش را متوجه نشدم.

ملی پوش البرزی جودو کشورمان تصریح کرد: به طور حتم اگر فرصت حضور در مسابقات جهانی را به من می دادند تجربه گرانبهایی برایم بود و کمک بسیاری می کرد تا در مسابقات جوانان آسیا با آمادگی بهتری حاضر شوم.

محمدرضا صدیقی کسب مدال جهانی و رسیدن به مدال خوش رنگ طلا در المپیک ۲۰۲۰را هدف خود برای آینده عنوان کرد و گفت: این توان را در خود می بینم که در عرصه مسابقات مهم جهانی کسب مدال کنم و برای رسیدن به این هدف تمام انرژی خود را به کار خواهم گرفت.

وی در پایان با بیان اینکه جودو البرز در صورت حمایت می تواند حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد گفت: نسلی در جودو این استان در حال شکل گیری است که در آینده بیشتر از موفقیت هایش خواهیم شنید و امیدوارم مسئولان استان البرز توجه بیشتری به این ورزش المپیکی داشته باشند.