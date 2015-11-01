رقیب ایران درمسابقات جهانی«کوراش» ازبکستان است/حضور دوتیم ازکشور

به گزارش خبرنگار مهر، آرش میراسماعیلی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه رشته کوراش از دو ماه پیش وارد بازی های آسیایی شد اظهار داشت: مسابقات کوراش در ۱۵ وزن وارد بازی های آسیایی شده که ورود این رشته ورزشی به مسابقات آسیایی می تواند آینده خوبی برای کشورمان رقم بزند.

وی رقیب اصلی ایران در مسابقات جهانی کوراش ۲۰۱۵ را تیم ازبکستان خواند و بیان داشت: کوراش کاران کشور همیشه در سه سکوی اول جهانی حضور داشته اند که مطمئنا در مسابقات جهانی کوراش ۲۰۱۵ نیز افتخارات زیادی به دست خواهند آورد.

سرمربی تیم ملی کوراش کشور به وجود دو تیم از کشور در مسابقات جهانی کوراش امسال اشاره کرد و گفت: تیم «الف» شامل تیم ملی کوراش کشور بوده و تیم «ب» تیم استان لرستان بوده که ۹۰ درصد ورزشکاران آن بومی استان هستند.

میراسماعیلی تصریح کرد: طی ۱۰ دوره ایی که از برگزاری مسابقات جهانی کوراش می گذرد یک تیم مدیریتی قوی پشت این مسابقات بوده به طوریکه رئیس فدراسیون جهانی کوراش نفر سوم شورای المپیک است و دو ماه پیش با نفوذی که داشت توانست این مسابقات را وارد بازی های آسیایی کند.

وی با اشاره به اینکه هزینه های برگزاری مسابقات جهانی کوراش تماما از جانب استان تامین شده است عنوان کرد: علیرغم تلاش های استان برای برگزاری مسابقات بانوان رشته کوراش اما فدراسیون جهانی شرایط ما را نپذیرفت.

دبیر اجرایی ستاد برگزاری مسابقات جهانی کوراش ۲۰۱۵ بیان داشت: جعفر پهلوان که نفر فیکس تیم ملی بزرگسالان جودو است را به عنوان نفر سنگین وزن تیم استان در نظر گرفته ایم که برای انتخاب ۱۰۰ کیلو گرم تیم استانی نیز امروز عصر یک مسابقه بین سه نفر برگزار می شود.

میراسماعیلی افزود: ورزشکار سنگین وزن تیم «الف» و «ب» کشور هر دو از خراسان در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

نایب رئیس فدراسیون جودو و کوراش کشور نحوه توزیع بلیط مسابقات جهانی کوراش ۲۰۱۵ را در محل برگزاری این مسابقات دانست و گفت: ما تمایل داشتیم بلیط این مسابقات به صورت رایگان توزیع شود ولی مطابق بخش نامه وزارت ورزش و جوانان برای تامین تدابیر امنیتی مسابقات رسمی حتما باید تماشاگران بلیط تهیه کنند.

میراسماعیلی افزود: بهای بلیط مسابقات جهانی کوراش پنج هزار تومان است.