همایش تجلیل از استاد «نجف بیگلری» در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز یکشنبه همایش تجلیل از دکتر نجف بیگلری، استاد اخلاق و فرهیخته جامعه علم و ادب با حضور استانداران کرمانشان و کردستان و نیز سایر مدیران اجرایی در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد.

استاندار کرمانشاه در این همایش اظهار داشت: اساتید فرهیخته که دانش و توان خود را در طبق اخلاص نهاده و به دانشجویان تقدیم می کنند شایسته تقدیر و تجلیل‌اند.

اسدالله رازانی برگزاری آیین‌های تجلیل از برجستگان و فرهیختگان علم و اخلاق را خواستار شد و گفت: این برنامه‌ها سبب شناخت امثال دکتر بیگلری به عنوان الگو در جامعه می‌شود.

نجف بیگلری عضو هیئت علمی و استاد برجسته دانشگاه رازی کرمانشاه نیز در این همایش اظهار داشت: خداوند سبحان در آیات شریفه قرآن کریم با تاکید انسان را در زیان خطاب فرموده و از منظر قرآن کریم انسان‌های مومن از خسران در نجات‌اند.

وی با تلاوت آیاتی از سوره مبارکه عصر گفت: آیات سوره عصر بسیار تکان دهنده است و خداوند متعال در این سوره با تاکید سوگند یاد فرمود که انسان در خسران است مگر مومنان صالح.

بیگلری نابودی و هدر رفت اصل سرمایه را خسران عنوان کرد و گفت: خداوند در مسیر رشد و کمال سرمایه‌های عظیمی در اختیار انسان قرار داده است.

وی بر استفاده بهینه از سرمایه‌های بزرگ خداوند و نیز استفاده از فرصتهای محدود در جهت بالندگی علمی تاکید کرد و گفت: اگر از سرمایه‌ها به طور صحیح استفاده نشود نتیجه آن خسران و زیان است.

بیگلری حسرت و ندامت را نتیجه غفلت از فرصت‌ها دانست و با استناد به قرآن یوم الحسرة را از نام‌های روز قیامت عنوان کرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه با استناد به قرآن همگان را به صبر و حق دعوت کرد و گفت: بنده معلم ساده ای بودم و در مدتی در آموزش و پرورش خدمت کردم و پس از آن توفیق خدمت در دانشگاه و بخش های مختلف اجرایی را برعهده داشتم.

پروفسور محمد مهدی خدایی نیز در این همایش گفت: بیگلری چهره برجسته دانشگاه رازی است و هرگز به دنبال مادیات نبود و همواره سخن حق بر زبان آورد.

وی افزود: هرگز در اندیشه دکتر بیگلری انحرافی وجود نداشت و و فردی متدین با اخلاق و ولایتمدار است او انسانی راستگو بود که در حوزه اجرایی و برخورد با دیگران با احترام رفتار می کرد.

بنابراین گزارش دکتر نجف بیگلری پس از عمری کار اجرایی و علمی درخشان در کشور مورد تجلیل و سپاس از سوی مسئولان قرار گرفت و با اهدای لوح سپاس از سوی استاندار کردستان، ریاست دانشگاه صنعتی و نیز بسیج اساتید دانشگاه رازی مورد تقدیر قرار گرفت.

دکتر بیگلری در طول سالیان گذشته سوابق اجرایی ارزشمندی را در افتخارات خود داشته است.

دکتر بیگلری متولد سال ۱۳۲۹ و از شاگردان مرحوم سید جلیل سید زاده و مرحوم یدالله بهزاد، شاعر نامی کرمانشاهی است و تحصیلات خود در مقطع کارشناسی را در دانشگاه رازی، مقطع ارشد را در دانشگاه تهران و نیز دکتری علمی خود را در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه تربیت مدرس تهران گذراند.

عضویت در کمیته ناظران فعالان نشریات دانشجویی، فرماندار کرمانشاه در سال ۶۳، قائم مقام وزیر در عزل و نصب شهرداران استان کرمانشاه در دوران وزارت علی اکبر محتشمی، عضویت در مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران، مسئول ستاد تبلیغات جنگ استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس از افتخارات بیگلری است.

همچنین معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در دولت پنجم، عضو هیئت علمی دانشگاه، مسئول راه اندازی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی کرمانشاه، عضویت در شورای فرهنگی دانشگاه رازی، نماینده وزیر در کمیته ارزیابی مدیریت دانشگاه در دولت یازدهم از دیگر سوابق اجرای دکتر نجف بیگلری است.

این مراسم با حضور استانداران کرمانشاه و کردستان، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، مدیران ارشد استانی، مسئولان دانشگاه رازی و نیز دانشجویان، به همت بسیج اساتید و معاونت فرهنگی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد.

گفتنی است، ریاست دانشکده فنی معندسی دانشگاه رازی کرمانشاه آخرین سمت اجرایی دکتر نجف بیگلری بود.