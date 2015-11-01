آخرین جزئیات حادثه تروریستی دزفول و پرونده‌ تخلفات بزرگ اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قهرمانی پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص حادثه تروریستی تیراندازی در صفی‌آباد دزفول اظهار کرد: به‌محض اینکه این فاجعه رخ داد، احتمال تروریستی بودن آن نیز مطرح شد اما چون در اوایل کار به‌صورت قطعی اطمینان نداشتیم، این موضوع را صراحتاً اعلام نکردیم تا اینکه پس از تجزیه‌وتحلیل دقیق اطلاعات، تروریستی بودن حادثه مشخص شد.

وی با بیان اینکه در ابتدای کار از سوی اطلاعات انتظامی، اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات چند مظنون به ما معرفی شده بود، عنوان کرد: برای این پرونده، یک کارگروه ویژه تشکیل دادیم، عده‌ای از مظنونان در همان ابتدای کار رفع ظن شدند و در نهایت توانستیم به عاملان اصلی حادثه برسیم.

سه نفر اقرار کردند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول با اشاره به اینکه گروهی در فضای مجازی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بودند، گفت: برخی از این افراد به دلیل عضویت در گروه‌های ضد نظام و تبلیغات به نفع گروه‌های غیر نظام، دستگیر شدند که از بین این افراد دستگیر شده، سه نفر اقرار به انجام عمل ننگین حادثه تیراندازی صفی‌آباد کردند.

قهرمانی عنوان کرد: این افراد در یک گروه تروریستی عضو هستند که یک گروه تقریباً جوان با حدود ۱۵ عضو و ۲ سردسته و طراح هستند. برخی اعضای این گروه از شهرک‌های جنوبی دزفول هستند اما اعضای اصلی و مؤثر در شوش و شاوور هستند که عوامل حادثه صفی‌آباد نیز از شوش بوده‌اند ضمن اینکه وسیله نقلیه و سلاحی که با آن این عملیات را انجام داده بودند نیز کشف و توقیف شده است.

وی افزود: این گروه که برای انجام عملیات خرابکارانه تشکیل شده قصد داشت در حوزه شوش و دزفول عملیات دیگری نیز انجام دهد اما توانستیم پس از انجام اولین عملیات تروریستی آنها را شناسایی و دستگیر کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول با اشاره به اینکه عامل اصلی حادثه تیراندازی صفی‌آباد فردی جوان با نام مستعار «ق- ک» است، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ نفر از این گروه که از حوزه شوش و شاوور هستند در همان حوزه قضایی شوش بازداشت شده‌اند و در دزفول نیز برخی به اتهام ارتباط با گروه‌های غیر نظام دیگر دستگیر هستند.

قهرمانی با بیان اینکه نیابت این پرونده هنوز بر عهده حوزه قضایی شوش است و اطلاعات مذکور نیز به‌صورت موثق از همکاران قضایی در این حوزه‌ها به ما رسیده است، افزود: همچنان منتظر هستیم تا پرونده به‌طور کامل به دست ما برسد تا با تمرکز بیشتری آن را پیش ببریم.

وی عنوان کرد: مطابق با قانون کسی که از سلاح برای ایجاد ناامنی استفاده کند، محارب است، بنابراین اتهام تمام اعضای این گروه نیز محاربه است و قتل مسلمان، نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز به این اتهام اضافه می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول گفت: امکان دارد با توجه به اهمیت موضوع این پرونده به دادسرای مرکزی استان ارجاع شود اما تأکید ما این است که به دلیل اشراف بیشتر بر مسائل شهرستان و آرامش مردم این پرونده توسط خود ما در دزفول پیگیری شود و خودمان مجرمان را به سزای اعمال ننگینی که انجام داده‌اند برسانیم.

قهرمانی در خصوص حادثه تیراندازی چند روز گذشته به یک چوپان در روستای اسلام‌آباد دزفول گفت: این حادثه به‌هیچ‌عنوان تروریستی و امنیتی نبوده است. افرادی نیز در این رابطه به‌عنوان مظنون معرفی شده‌اند که در تعقیب و گریز با مسئولان امنیتی و قضایی هستند.

در کنار هر سرقت، یک کشف سرقت داریم

وی در ادامه به بحث سرقت و زورگیری‌ها اشاره و عنوان کرد: در روزهای گذشته در این زمینه اقدامات خوبی در دزفول انجام گرفته و سارقان زیادی نیز شناسایی و دستگیر شده‌اند اما از آنجایی که واقعاً تعداد سارقان زیاد است این معضل غیرقابل انکار اجتماعی به‌هیچ‌عنوان پایان یافتنی نیست.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول با بیان اینکه متأسفانه برخی سارقان پس از اتمام دوران محکومیت دوباره به این امر روی می‌آورند، گفت: مصوب کرده‌ایم که از نیروهای مقاومت بسیج شهرستان به‌عنوان نیروهای مردمی برای پیشگیری و اطلاع‌رسانی استفاده کنیم، نیروی انتظامی را نیز فعال‌تر کرده‌ایم به‌گونه‌ای که در حال حاضر اکیپ‌های ویژه‌ای در این ارگان برای دستگیری و برخورد با خُرده سارقان تشکیل شده است.

از اقدامات دشمنان واهمه‌ای نداریم

قهرمانی با اشاره به بحث امنیت قضات و بی‌نتیجه بودن اقدامات تروریست‌ها، اظهار کرد: اقدامات تروریستی هیچ‌گونه تأثیر منفی بر کار ما ندارد. ما ترسی در دل نداریم و همانند یک چاقو که در حین کار تیزتر می‌شود با این‌گونه اقدامات فعال‌تر می‌شویم و همیشه در کنار مردم هستیم چرا که از اقدامات این افراد کوردل هیچ واهمه‌ای نداریم تا به کوری چشم دشمنان بتوانیم امنیتی که در شأن مردم است را برقرار و تأمین کنیم.

مردم شایعات را باور نکنند

وی در ادامه به شایعات منتشر شده در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: مطالب در فضای مجازی هیچ‌گونه اعتباری ندارند. مردم نباید هر مطلبی را بدون تحقیق و بررسی باور کنند و یا آن را انتشار دهند چرا که این کار باعث افزایش احساس ناامنی می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول با بیان اینکه پلیس فتا و ادارات مرتبط در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده‌اند، تصریح کرد: گاه سرعت انتشار اخبار در فضای مجازی کار را برای شناسایی و جلوگیری سخت می‌کند اما قطعاً با شناسایی و دستگیری هر یک از افرادی که با اهداف پلید به دنبال شایعه‌پراکنی در فضای مجازی و ناامن جلوه دادن فضای شهرستان هستند برخوردهای قاطعی صورت می‌گیرد همان‌گونه که در ایام گذشته نیز این برخورد قاطع در برخی موارد صورت گرفته است.

پرونده‌های اقتصادی با جدیت پیگیری می‌شوند

قهرمانی در ادامه به پرونده‌های تخلف‌های اقتصادی بزرگ شهرستان اشاره کرد و گفت: طبق اولویت‌ها، اولین پرونده مربوط به تخلف ۳۰ میلیارد تومانی شرکت «مهر زراعت کارسبزآب» با مدیرعاملی امین پلارک و هزار و ۳۶۰ شاکی است که با پیگیری و تلاش، تمام عوامل این پرونده دستگیر و روانه زندان شده‌اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این پرونده در شعبه ۱۰۵ جزایی شهرستان در حال رسیدگی است، افزود: با توجه به حجم بالای کار و تعداد زیاد شاکیان، حدود ۳۰ روز را برای رسیدگی به شاکیان در نظر گرفته‌ایم به‌گونه‌ای که کارکنان دادگاه حتی تا پس از وقت اداری نیز مشغول رسیدگی هستند، هرچند توقیف اموال و ارسال پرونده به دادگاه و زندان را نیز انجام داده‌ایم و منتظر رأی دادگاه هستیم.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول اضافه کرد: هنوز به‌صورت قطعی مشخص نشده که با اموال توقیفی بتوانیم تمام طلب شاکیان را پرداخت کنیم اما باید ارزش دارایی‌ها و بدهی‌ها را مقایسه کنیم تا اموال به‌صورت منصفانه بین طلب کاران تقسیم شود.

اموال متهمان توقیف شده است

قهرمانی با اشاره به اینکه پرونده دوم مربوط به یک شرکت با بیش از ۵۰۰ شاکی است، عنوان کرد: عوامل اصلی این پرونده نیز که برخی از آنها در حال خروج از کشور بودند، توسط اداره اطلاعات شناسایی و روانه زندان شدند، اموال شناسایی شده و پرونده نیز به دادگاه ارسال شده است.

وی پرونده اقتصادی سوم را مربوط به تخلف ۶ میلیاردی یک زن با تشکیل صندوق‌های خانگی عنوان کرد و افزود: این زن اموال مذکور را برداشته و متواری شده است. مطابق با اولویت‌ها در حال حاضر نوبت رسیدگی به این پرونده است که امیدواریم تا زمان رسیدن اظهارات کارشناسی و ارسال پرونده به دادگاه بتوانیم این فرد را دستگیر کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول با اشاره به اینکه جوان متهم در رابطه با چهارمین پرونده تخلف اقتصادی با هزینه‌ای بالغ‌بر دو میلیارد تومان نیز بازداشت شده و پرونده در شعبه ۹ دادیاری در حال رسیدگی است، یادآور شد: مطابق با قانون برای افرادی که با سپرده‌های مردم اقدام به تسهیل مال نامشروع می‌کنند اتهام اخلال در نظام اقتصادی گرفته می‌شود و قطعاً به مجازات سنگین خود خواهند رسید.

عملکرد شورای حل اختلاف قابل تقدیر است

قهرمانی همچنین با تقدیر از عملکرد مؤثر شوراهای حل اختلاف شهرستان دزفول اظهار کرد: یکی از بازوهای کمکی ما شورای حل اختلاف است به‌گونه‌ای که افراد حاضر در این شورا پرونده‌هایی را با جهاد و تلاش به صلح و سازش می‌رسانند که اگر ما بخواهیم به این پرونده‌ها ورود کنیم شاید زمان و حتی هزینه زیادی نیز دربرداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه دزفول از نظر اقتصادی جایگاه خوبی دارد، از شهروندان درخواست کرد تا در انجام فعالیت‌های اقتصادی خود به هر کسی اعتماد نکنند و برای تحقیق در خصوص عملکرد و وعده‌های فرد مقابل تحقیق بیشتری داشته باشند.

مردم بهترین منبع هستند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول با بیان اینکه برای شناسایی پاتوق‌ها و محل استقرار سارقان و دستگیری آنها، مردم بهترین منبع هستند، گفت: امیدواریم مردم در این زمینه با ما همکاری لازم را داشته و مطمئن باشند ما لحظه‌ای از برخورد با سارقان درنگ نخواهیم کرد و تمام تلاش خود را برای برخورد جدی با مخلان امنیت خواهیم داشت.

قهرمانی تأکید کرد: گروه‌های تروریستی و مخلان امنیت بدانند که با اقدامات آنها اتحاد مردم و مسئولان ما بیشتر می‌شود، عوامل اطلاعاتی ما بر تمام موارد اشراف کامل دارند و دستگاه‌های قضایی نیز با جدیت به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند تا مانند همیشه این افراد بدکار در چنگال عدالت جمهوری اسلامی گرفتار شوند.