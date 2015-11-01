به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در ابتدای دویست و یکمین جلسه شورا با اشاره به بارش های اخیر در کشور و خساراتی که سیل به برخی از شهر ها وارد کرده گفت: به رغم بارش های مفیدی که در کشور داشتیم متاسفانه به دلیل کمبود برخی زیر ساخت ها در شهرها شاهد به بار آمدن خساراتی نیز بودیم.

وی ادامه داد: متاسفانه بارش بی سابقه که میزان آن ۲۳۰ میلیمتر عنوان شد به از بین رفتن و جان باختن تعدادی از هموطنانمان در استان های ایلام و لرستان انجامید و ما امیدواریم که مسئولان با تلاش و کمک رسانی خود درد ها و آلام مردم را جبران کنند کما اینکه از ساعات اولیه حادثه این اتفاق افتاد.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه اظهار داشت: باید یاد آوری کنم که سیل های اخیر نوعی هشدار برای سایر شهرها از جمله شهر تهران نیز هست چراکه تهران در مقابل سیل بی دفاع است هر چند که اقدامات خوبی در این چند ساله انجام شده.

چمران ادامه داد : توصیه می کنم پروژه هایی که در این زمینه در دست احداث است هر چه زودتر تکمیل شود تا دچار چنین حوادثی نشویم. خوشبختانه در همین زمینه دیروز صبح هم شهردار تهران با وزیر نیرو جلسه ای داشتند.

وی در ادامه همچنین به سقوط تاور کرین دیگری در بزرگراه نیایش اشاره کرد و گفت: متاسفانه شاهد سقوط یک جرثقیل دیگر (تاور کرین) در بزرگراه نیایش بودیم که منجر به جان باختن یک نفر شد.

چمران یاد آور شد: در حادثه سقوط جرثقیل در چند روز گذشته به رغم ارائه آمار از سوی معاون شهردار تهران آمار دقیق و مکتوبی در این زمینه ارائه نشد .

وی افزود: با این وجود موسسه استاندارد موظف است که این جرثقیل ها را استاندارد سازی کند و شهرداری هاو سازمان نظام مهندسی نیز موظف هستند تاییدیه استاندارد این بالابر ها را از پیمانکاران احصا کنند تا آنان بر اساس استاندارد کار انجام دهند.

چمران خاطر نشان کرد: این بالابر ها عمدتا از کشور های حاشیه خلیج فارس خریداری می شوند و به دلیل شرایط آب و هوایی اکثرشان عمرشان به پایان رسیده و باید از رده خارج اعلام شوند اما به سبب ارزانی به کشور آورده می شوند.

وی افزود: ما در پی تدیون طرح یک فوریتی یا دو فوریتی برای شهرداری هستیم تا استاندارد سازی این تاور کرین ها به نحو مطلوب تری احصا شود.

چمران در پایان به سالگشت شهادت آیت الله قاضی طباطبایی نیز اشاره کرد و گفت: ۱۰ آبان سالروز شهادت آیت الله قاضی طباطبایی نخستین شهید محراب است که در تبریز به دست منافقین به شهادت رسید.