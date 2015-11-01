کمک تجهیزاتی شهرداری تهران به مناطق سیل زده

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دوستی در دویست و یکمین جلسه شورا با اشاره به سیل های اخیر غرب کشور گفت : خسارت سیل بیشتر معطوف به دو شهر ایلام و کوهدشت بوده که طغیان رودخانه سیمره موجب آن شده است.



وی ادامه داد: خسارت بسیار سنگین بوده به گونه ای که امروز از زیر ساخت های شهری و حتی سطل های زباله نیز اثری باقی نمانده است.



دوستی افزود: سیل سبب شده گل و لای و بقایای تخریب شده ادوات و وسایل در بوستان ها و پارک ها جمع شوند و امروز دیگری چیزی به اسم بوستان در این شهر ها شاهد نیستیم.



وی با اشاربه اینکه این بارش ۳ روزه بی سابقه بوده اظهار داشت: من درخواست کمک مالی ندارم ولی از رییس شورا و مدیریت شهری می خواهم که از نظر تجهیزات حتی وسایلی که استفاده شده به مردم این شهر ها کمک کنند که ثوابش حتی از کمک به خرمشهر هم بیشتر است.