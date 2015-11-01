کمک تجهیزاتی شهرداری تهران به مناطق سیل زده

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دوستی در دویست و یکمین جلسه شورا با اشاره به سیل های اخیر غرب کشور گفت : خسارت سیل بیشتر معطوف به دو شهر ایلام و کوهدشت بوده که طغیان رودخانه سیمره موجب آن شده است.
وی ادامه داد: خسارت بسیار سنگین بوده به گونه ای که امروز از زیر ساخت های شهری و حتی سطل های زباله نیز اثری باقی نمانده است.
دوستی افزود: سیل سبب شده گل و لای و بقایای تخریب شده ادوات و وسایل در بوستان ها و پارک ها جمع شوند و امروز دیگری چیزی به اسم بوستان در این شهر ها شاهد نیستیم.
وی با اشاربه اینکه این بارش ۳ روزه بی سابقه بوده اظهار داشت: من درخواست کمک مالی ندارم ولی از رییس شورا و مدیریت شهری می خواهم که از نظر تجهیزات حتی وسایلی که استفاده شده به مردم این شهر ها کمک کنند که ثوابش حتی از کمک به خرمشهر هم بیشتر است.
نایب رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران، گفت: شهرداری تهران می تواند به شهرهای سیل زده ایلام و کوهدشت کمک تجهیزاتی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دوستی در دویست و یکمین جلسه شورا با اشاره به سیل های اخیر غرب کشور گفت : خسارت سیل بیشتر معطوف به دو شهر ایلام و کوهدشت بوده که طغیان رودخانه سیمره موجب آن شده است.
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