آموزش همگانی اصلی مهم در پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند پیش از ظهر یکشنبه در مراسم ویژه هفته پدافند اظهار کرد: جامعه پیوسته در مقابله و نبرد با دشمنان بوده و به فراخور شرایط باید از وسیله دفاعی مناسب استفاده شود.

فولادوند بابیان این‌که پدافند غیرعامل یکی از دستگاه‌های دفاعی است که مانع تحقق اهداف شوم دشمنان می‌شود، عنوان کرد: در این مقوله مهم، آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: در این راستا آموزش‌وپرورش به‌عنوان وسیع‌ترین پهنه آموزش کشور نقش مهمی بر عهده دارد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان همدان با تأکید بر آموزش همگانی در پدافند غیرعامل عنوان کرد: در سال جاری توسعه مفاهیم و اصطلاحات پدافند غیرعامل موردتوجه است چراکه دانش آموزان باید تعریفی دقیق از این مقوله داشته باشند.

وی بابیان اینکه باید جمعیت ۸۷ درصدی همدان که اطلاع کافی از پدافند غیرعامل ندارند را با این موضوع آشنا کنیم، گفت: دفاع، اصل اساسی در جامعه انقلابی ماست و باید از تمام امکانات خود برای دفاع از کشور استفاده کنیم.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری همدان نیز بابیان اینکه همدان انجمن علمی پدافند غیرعامل را راه‌اندازی کرده است، عنوان کرد: پدافند غیرعامل در ذهن مردم یک نوع تهدید نظامی است درصورتی‌که این نوع پدافند، دفاع بدون ابزار و سلاح جنگی است.

رسول حسینی با اشاره به اینکه در تمام دستگاه‌های اجرایی استان کمیته پدافند غیرعامل شکل‌گرفته است، یادآور شد: همدان به‌عنوان تنها استان کشور کتابخانه پدافند غیرعامل را در دست راه‌اندازی دارد.

معاون آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ همدان نیز بابیان اینکه پدافند غیرعامل نیازمند آموزش همگانی است، گفت: آموزش‌وپرورش استان همدان رتبه عالی را در پدافند غیرعامل در کل کشور کسب کرده است.