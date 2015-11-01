به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری در دویست و یکمین جلسه شورا با اشاره به بارش های چند روز اخیر کشور گفت: بارندگی های اخیر نیاز ما به سامانه هشدار سریع سیل را بیش از پیش یادآوری می کند و لذا این امر که از وظایف سازمان مدیریت و پیشگیری از بحران است باید هر چه سریع تر راه اندازی و در اولویت اضطرار قرار گیرد . در حال حاضر ما فاقد این سامانه هستیم و بارندگی های اخیر هم تهران را در معرض خطر قرار داده است.

شاکری در ادامه سخنان خود به موضوع آگهی فروش زمین در حریم رودخانه اشاره کرد و گفت: در هفته قبل نسبت به این امر هشدار داده بودیم ولی متاسفانه صدا و سیما با یکی از مدیران شهرداری به مصاحبه پرداخت که وی این امر را رد کرده در حالی که اسناد و مدارک این امر موجود است.

وی اظهار داشت: به رغم مخالفت شورا و نیز وزیر نیرو همچنان برخی سعی دارند اراضی که در حریم رودخانه قرار دارند و فضای سبز هستند را به فروش برسانند.

رییس کمیته عمران اضافه کرد: این اراضی در نزدیکی دار آباد است و یکی از تعاونی های مسکن که مشخص نیست به چه طریقی مجوز کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهر سازی را گرفته تصمیم به ساخت آن داشته است و حال تصمیم به فرشو این اراضی گرفته اند. زمین هایی که در حال حاضر فضای سبز به شمار می ایند.

شاکری تصریح کرد: این اقدام تجاوز صریح به حریم کیفی رودخانه است و حتی وزارت نیرو نیز مخالفت صریح خود را با این امر اعلام داشته است.

وی افزود: نکته جالب این است که در حریم رودخانه مجوز واحد تجاری داده اند که این دیگر از عجایب است.

شاکری در پایان گفت: ما با این امر مخالفت جدی داریم و خواهان توقف فروش و یا هر نوع ساخت و ساز در آن جا هستیم.