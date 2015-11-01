به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر یکشنبه در دیدار دانش آموزان بسیجی با نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه زنجان افزود: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، دانش آموزان و فرهنگیان برای دفاع از کشور درصحنه حاضر شدند، در مقطع فعلی نیز باید دانش آموزان در صحنه های علمی، فرهنگی و سیاسی حضور پررنگی داشته باشند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه همدلی و همراهی خوبی بین سازمان آموزش‌وپرورش و سپاه وجود دارد و ما در آموزش پرورش به دنبال تقویت این همدلی هستیم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: آموزش‌وپرورش به‌ عنوان یک نهاد فرهنگی به دنبال این است که دانش آموزانی با هویت بسیجی تربیت کند.

تمجیدی تأکید کرد: دشمن در زمان انقلاب با جنگ سخت وارد عرصه شده بود ولی امروز دشمن با جنگ نرم وارد مبارزه با کشور ما شده و درصدد ضربه زدن به کیان نظام جمهوری اسلامی ایران است ولی با حضور دانش آموزان بسیجی هرگز موفق نمی‌شود.

وی با تاکید بر تقویت روحیه بسیجی در بین دانش آموزان گفت: بسیج دانش‌آموزی بهترین قالب برای تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان تصریح کرد: جنگ نرم و فرهنگی همچنان ادامه دارد و لازم است دانش آموزان و فرهنگیان با حفظ روحیه بسیجی در این میدان حضور پررنگی داشته و تا آخرین‌نفس از کیان کشور دفاع کنند.