در گفتگوي سفير عربستان در تهران با مديرعامل خبرگزاري مهر مطرح شد : السنوسي: فلسطين براي ما در روابطمان با جهان خط قرمز است / اسماعيلي: بيطرفي عربستان در موضوع هسته اي ايران به نفع رژيم صهيونيستي است

اسامه بن احمد السنوسي سفير پادشاهي عربستان سعودي درتهران ضمن حضوروبازديد ازخبرگزاري مهر و روزنامه بين المللي تهران تايمز، در گفتگويي مفصل وصميمي با مهندس اسماعيلي مديرعامل اين موسسه از نزديك در جريان فعاليتهاي اين رسانه وفضاي اطلاع رساني در كشور ومسائل مربوطه قرار گرفت.



درابتداي اين ديدارمهندس اسماعيلي با تشكر از قبول دعوت اين موسسه ازسوي سفير عربستان وخوشامد گويي براي اين بازديد در تببين جايگاه آن كشور اظهار داشت : قلوب همه ملت ايران درعربستان مي طپد، عربستان قلب جهان اسلام است، عربستان از كشورهاي مهم و تاثيرگذار در جهان اسلام است، هرگونه همسويي و نزديكي بيشتر ميان رياض و تهران در نهايت به نفع جهان اسلام است. اسامه بن احمدالسنوسي سفير عربستان نيز متقابلا ضمن استقبال ازحضور در اين موسسه اعلام كردند : درابتدا مايلم ازاين فرصتي كه براي ديدار ازخبرگزاري اصيل مهر در اختيارم گذاشتيد، تشكركنم، و اين نهايت خوشبختي من است كه در اين خبرگزاري حضورپيدا كرده ام . من درحقيقت افتخار مي كنم كه نماينده كشورم درايران هستم، و احساس عزت و افتخارمي كنم كه سفيرسرزمين حرمين شريفين درجمهوري اسلامي ايران، اين كشور بزرگ اسلامي هستم و در كشوري كه داراي تمدن اصيل و قديم و ملتي بزرگ است، همانگونه كه شما به عربستان سعودي به عنوان قلب جهان اسلام نگاه مي كنيد، ما نيزبه ايران به عنوان كشوري اسلامي بزرگ كه جايگاه بزرگ و منحصر به فرد در جهان اسلام دارد و براي دولت و ملت جمهوري اسلامي ايران احترام و ارزش فراواني قائل هستيم.



وي با تاكيد برتوجه پادشاه عربستان به ايران بويژه احترام خاص براي رهبر انقلاب اسلامي و رئيس جمهور احمدي نژاد و دولت و ملت ايران تصريح نمود : مهمترين توصيه و رهنمود ملك عبدالله به من هنگامي كه قصد ترك رياض به سوي تهران را داشتم، اين بود كه تمام تلاش و توان خود را براي تقويت روابط با جمهوري اسلامي ايران و گسترش آن و رساندن آن به بهترين سطح به كار گيرم.





مهمترين توصيه و رهنمود ملك عبدالله به من هنگامي كه قصد ترك رياض به سوي تهران را داشتم، اين بود كه تمام تلاش و توان خود را براي تقويت روابط با جمهوري اسلامي ايران و گسترش آن و رساندن آن به بهترين سطح به كار گيرم سفيرعربستان

من مطمئن هستم كه اگر عربستان هم زماني بخواهد در زمينه انرژي هسته اي از حقوق خود طبق NPT و قوانين بين المللي استفاده كند همين برخوردي كه اكنون با ايران مي شود با عربستان هم صورت خواهد گرفت اسماعيلي

همچنين شركت آقاي احمدي نژاد دركنفرانس فوق العاده سران كشورهاي اسلامي درمكه مكرمه فرصت مناسبي بود كه ضمن ديدار با ملك عبدالله درباره روابط دوجانبه و مسائل مهم امت اسلامي با هم گفتگو كنند، ديدار رهبران دو كشور بزرگ، مفيد و موفقيت آميز بود، مي توانيم بگوييم كه اين ديدار توانست اساس و پايه براي گسترش روابط باشد، ما اميدواريم كه انشاء الله شاهد مرحله شكوفايي در روابط دو كشور باشيم.سفيرعربستان در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به تاثير روابط دو كشور بر مسائل منطقه اعلام كرد: تا زماني كه رهبران دو كشور در بالاترين سطوح اين گرايش و رويكرد را براي توسعه روابط داشته باشند ما به آينده شكوفايي در روابط عربستان و ايران چشم دوخته ايم، بسيار مهم است در زماني كه امت اسلام با چالشهاي بزرگي روبرو است، روابط حسنه و منحصربفرد رياض و تهران بدون شك بر تمام امت اسلام تاثير خواهد گذاشت.درادامه اين گفتگو اسماعيلي با اشاره به چالشهاي فراوان پيش روي جهان اسلام ، نزديكي و روابط دوكشورمهم درمنطقه و جهان اسلام را حائز اهميت دانست وبرارتقاي هرچه بيشترروابط دوجانبه بعنوان خواست و اراده ملت تاكيد نمود واعلام داشت كه ما به نقش محوري عربستان براي مقابله با چالشهاي پيش روي جهان اسلام خيلي اميدواريم.وي ضمن تصريح برمحوريت عربستان درجهان اسلام، سازمان كنفرانس اسلامي همچنين شوراي همكاري خليج فارس برايفاي نقش بيش از پيش عربستان در خدمت جهان اسلام تاكيد واظهارداشت : معتقدم كه جهان اسلام ظرفيتهاي بسياربزرگي دارد كه قابل استفاده است ولي متاسفانه در حال از دست رفتن است، كارهاي بسيار بزرگي مي توانيم انجام دهيم كه جهان اسلام را به چنان قدرتي تبديل كنيم كه هيچ دشمني نتواند در مقابل آن بايستد و مسائلي مثل اهانت به ساحت پيامبر بزرگ اسلام(ص) در نشريات غربي با اين جسارت و گستاخي نبينيم.اسماعيلي با اشاره به نيازفعلي جهان اسلام به وحدت و طرح دشمنان براي ايجاد فاصله ميان كشورهاي اسلامي بعنوان خطري درراه پيشرفت و شكوفايي امت هاي مسلمان ابراز داشت : من يك شخصيت رسانه اي هستم اگر آقاي سفير اجازه دهند، بايد بگويم كه متاسفانه جو حاكم بر مطبوعات عربستان نسبت به جمهوري اسلامي ايران مطابق نظر مثبت و مفيد دولت و جناب آقاي سفير نيست و حتي مي توانيم بگوييم، برخي اوقات موضعگيري هاي خصمانه اي مي گيرند كه آن را در راستاي علايق وتمايلات و سياست دولت برادرعربستان نمي بينيم.در حالي كه ما تلاش مي كنيم تا ديدگاههاي جناب ملك عبدالله و ساير مقامات كشور برادر عربستان را به خوبي در ايران منعكس كنيم و به تقويت روابط دو كشور و دو ملت كمك كنيم.مديرعامل خبرگزاري مهربا توجه دادن به رويكرد برخي رسانه هاي عربستان در شرايط فعلي وبا يادآوري ديدگاه امام خميني ره در وحدت شيعه وسني با پايه گذاري هفته اي به نام هفته وحدت وبا تذكر برخي فعاليتهاي رسانه اي در دوران جنگ تحميلي اعلام كرد: ما مي دانيم در زمان حكومت ديكتاتوري صدام بر عراق ميليون ها شيعه كشته شدند و به صورت گورهاي دسته جمعي دفن شدند، صدام به جمهوري اسلامي ايران كه كشوري اسلامي بود، حمله كرد، در آن هنگام متاسفانه مطبوعات و نشريات عربستان نگران قتل عامهاي شيعيان نبودند، اما در وضعيت فعلي كه در يك قالب دمكراتيك دولت ائتلاف ملي در عراق در حال شكل گيري است و شيعيان هم سهمي دارند همين روند دمكراتيك را تحمل نمي كنند و از اقداماتي حمايت مي كنند كه دستاورد بزرگ يك كشور اسلامي و نجات از يك ديكتاتور خونخوار را تحت الشعاع قرار مي دهد.اگراظهارات اخيرجك استراو وزير امور خارجه انگليس را در عراق ملاحظه كنيم ،مي بينيم كه آنها به هچ وجه تمايل ندارند كه دمكراسي به معناي واقعي آن در عراق حاكم باشد.

اسماعيلي تاكيد نمود كه در مورد فلسطين همين مسئله را مي بينيم در حالي كه حماس با راي مردم فلسطين مامور تشكيل دولت شده است مي بينيم كه آمريكا كمكهاي خود را قطع مي كند و اعلام مي كند تنها در شرايط خاصي راي مردم را مي پذيرد.يعني اينكه آنها مي خواهند به جاي اينكه ملتهاي اسلامي مستقل باشند براي آنها در كاخ سفيد يا لندن تصميم گيري شود.



اگربه ريشه اين كارنگاه كنيم، مي بينيم كه آنها هيچ كاري را انجام نمي دهند مگر آنكه درراستاي منافع رژيم صهيونيستي باشد، معتقديم رژيم صهيونيستي به همان ميزان كه دشمن جمهوري اسلامي است، دشمن عربستان است .



مدير مسئول تهران تايمز با اظهار تاسف ازعملكرد برخي رسانه هاي عربستان در انعكاس نگراني هايي درزمينه مسائل هسته اي وخشنودي رژيم صهيونيستي از اين ديدگاه اعلام داشت:

من گمان مي كنم نگاه به انرژي هسته اي حتي براي كشورهايي كه ذخاير فراوان نفتي دارند، دردهه هاي آينده بسيار استراتژيك مي شود، براي 20 سال بعد فكر مي كنم كه عربستان نفت خود را به عنوان ذخاير استراتژيك خود نگه دارد و صادر نكند، به هر حال انرژي كشورها بايد تامين شود و از الان بايد به فكر دهه هاي بعد بود.من فكر مي كنم كه اگر زماني عربستان نفت خود را صادر نكند كشورهاي غربي به ويژه آمريكا، برخورد سلطه طلبانه اي خواهند داشت.





مهندس اسماعيلي در بخشي از سخنان خودضمن توجه جدي به مسائل فرهنگي پيشنهاد كرد: اگر تلاش شود به همت آقاي سفير هيئت هاي مطبوعاتي و گروههاي غيردولتي از دو كشور با هم ديدارو گفتگو كنند، مي تواند كمك زيادي به روشن شدن اذهان عمومي كند. اراده رهبري جمهوري اسلامي ايران و رياست جمهوري بر گسترش هرچه بيشتر روابط با عربستان قرار دارد.

تاكيد دولت جمهوري اسلامي ايران به رسانه ها اين است كه در مورد دولت محترم عربستان تا آنجا كه مي توانند به روابط بهتر كمك كنند و از مطالب انتقادي بپرهيزند.



سفيرعربستان نيزضمن استقبال از ديدگاههاي مطرح شده اعلام نمود: سخنان شما اظهاراتي است كه نشان دهنده روح پاك و تمايل صادقانه براي توسعه و گسترش روابط ميان دوكشوراست.درباره اكثر آنچه كه شما بيان كرديد ما هم توافق داريم، موضوع بحث برانگيزي كه اشاره كرديد، درباره مسئله موضعگيري رسانه هاي عربستان بر ضد ايران، بايد بگويم كه در حقيقت، اين مسئله دغدغه ما نيز مي باشد.



وي در توضيح اين مسئله تصريح كرد: بايد بگويم كه ما مخالف انتقاد نيستيم ،روزنامه نگار معمولا آزادي انديشه ، تحليل سياسي و نقد دارد، من وجود رسانه هايي درعربستان كه ازسياست ايران انتقاد مي كنند، رد نمي كنم، اين مسئله وجود دارد و مخالف آن نيستيم عكس آن هم صحيح است، اگر در رسانه هاي ايراني ازسياست عربستان انتقاد كنند، ما ناراحت نمي شويم اين مسئله عادي است.اما آنچه ما را ناراحت مي كند حمله به رهبران، عقيده و گرايشها و رويكردهاي پادشاهي عربستان در برخي رسانه هاي ايران است.





سفيرعربستان ابراز داشت : من تاكيد مي كنم كه ايران،عربستان سعودي را برادر علاقه مند به ايران و ملت آن خواهد يافت، پادشاهي عربستان هرگز درانجام هرگونه كمك به ايران، ترديد و تاخير نخواهد كرد،پادشاهي عربستان براي ايران جز خير و رفاه چيزي نمي خواهد، اين يك واقعيت است من اطمينان دارم كه رهبران جمهوري اسلامي ايران اين مسئله را از روابط و تماسها با رهبران عربستان مي داند.

وي درخصوص مسائل هسته اي اظهارداشت: من مثلا حساسيت پرونده هسته اي ايران را براي ملت ايران درك مي كنم، برخي مردم و برخي رسانه ها و روزنامه نگاران از حدود منطق خارج مي شوند اگر كشوري مثلا موضعي غير تاييدي درباره ايران يا بي طرف بگيرند، فورا آن را متهم مي كنند، كه تحت فشارها و خواسته هاي آمريكا عمل كرده است، دشوار است كه اين اتهامات را ترميم كني، خطا و اشتباه اين است كه برخي ازمردم ازفرط حساسيت ازاين مسئله متاثرمي شوند حتي تا مرزناسزا يا تشكيك پيش مي روند اين مناسب و منطقي نيست.



وي با تاكيد برتعهد و تعادل و عقلانيت و دوري از زيرسوال بردن و خدشه وارد كردن و اهانت در روابط فيمابين اظهار داشت : نبايد توقع داشته باشيم كه دولتها در چارچوب واحد حركت كنند، اختلافاتي وجود دارد، به وجود آمدن اختلافات هم اجتناب ناپذير است، منافع مختلف است، اما هدف بايد يكي باشد،هدف ما بايد يكي باشد، وحدت امت اسلامي، هدف و مسير ما يكي است بايد همكاري كنيم، اما در چارچوب ممكن و واقعي.

درپي اعلام نظر سفير عربستان درموجه جلوه دادن مواضع كشوهاي مختلف مهندس اسماعيلي ابراز داشت : مايلم اعلام كنم كه اتخاذ موضع بي طرفي وهميشه موضع بي خطرگرفتن قابل ستايش نيست، به هرحال وقتي اسرائيل ازگرفتن حقوق اساسي ملت ايران در يك زمينه حمايت مي كند، ما انتظار نداريم عربستان راي بي طرفي بدهد و بگويد اين بر اساس منافع ما است، ما انتظار داريم عربستان منافع كل جهان اسلام را مورد حمايت كند علاوه بر اين از قدرت بزرگ خود استفاده كند، من با آشنايي كه با اين مقوله دارم اين را اشاره مي كنم كه اگر عربستان سعودي هم بخواهد از حقوق خود بر اساس ان پي تي استفاده كند قطعا كشورهاي غربي شديدتر از ايران با اين كشور برخورد خواهند كرد.

السنوسي اعلام كرد : ما حق مشروع ايران را مورد حمايت مي كنيم، هيچ كس حق مشروع ايران در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي را انكار نمي كند هيچ كس ابدا مخالف اين حق ايران نيست.اما درباره مسئله فلسطين، هيچ كشور درجهان مانند عربستان از فلسطيني ها كمك نمي كند، ما اكنون به اين باور رسيده ايم آنچه ملت فلسطين برگزيند، به آن احترام مي گذاريم، و هرگز در امور هيچ كس دخالت نخواهيم كرد،پادشاهي عربستان از مسئله فلسطين به خاطر منافع خود حمايت نمي كند، بلكه بر عكس به خاطر اين مسئله با آمريكا و غرب مشكلاتي پيدا كرده است در برخي رسانه هاي ايراني ما را سرزنش مي كنند كه ما طرحهاي صلح ارائه كرده ايم، اما فلسطيني ها خودشان به دنبال صلح هستند.



اسماعيلي درادامه با ستايش از كمك عربستان به فلسطين اعلام كرد: درباره ايران هم بگويم، رويكرد جمهوري اسلامي اين نبوده كه هميشه فلسطيني ها سلاح بگيرند، سالهاست كه رهبري ما طرحي را پيشنهاد كرده اند، دمكراتيك ترين روش در دنيا، يعني همه مردم فلسطين بيايند راي دهند و هرحكومتي را كه خودشان خواستند انتخاب كنند و آن حكومتي حكومتي باشد كه هيچ كشوري مانند آمريكا و ديگر كشورهاي جامعه جهاني در مقابل آن مقاومت نمي كنند، ولي اكنون مي بينيم ملت فلسطين انتخابي كرده است ولي غرب نمي پذيرد، به نظر ما اكنون بايد هم جمهوري اسلامي ايران و هم دولت عربستان حجم كمكهاي خود را به فلسطيني ها به ويژه كمكهاي مادي افزايش دهند.



سفيرعربستان در اين خصوص تصريح نمود: ما به ملت فلسطين كمك كرده ايم و كمك مي كنيم و كمك خواهيم كرد، فلسطين براي ما در روابطمان با تمام كشورهاي جهان خط قرمز است، ما تا آخرين حد از ملت فلسطين حمايت مي كنيم، مسئله فلسطين، مسئله اول ما است؛ ما هرچيزي را كه ملت فلسطين تصميم بگيرند، تاييد مي كنيم. ما به افزايش كمكها اكتفا نكرده ايم، ما براي متقاعد كردن آمريكا و جهان به حل مسئله فلسطين و كمك به ملت فلسطين تلاش كرده ايم،تنها كافي نيست كه از نظر مادي كمك كنيم، بلكه از نظر سياسي هم كمك مي كنيم؛ فلسطيني ها هم اين را مي دانند و تقدير مي كنند.



السنوسي درپايان سخنانش تصريح نمود: رهبري و ملت عربستان دائما و هميشه به ايران احترام مي گذارند، بسياري اين مسئله را نمي دانند، برخي مي خواهند به اهداف و نيت هاي عربستان در قبال ايران خدشه وارد كنند و ايجاد تشكيك كنند، ما در عربستان به ايران احترام مي گذاريم، براي اين كشور آرزوي خير و هر آنچه در توان داشته باشيم به ايران براي پيشرفت وتوسعه و رفاه آن كمك خواهيم كرد.تصورات و برداشتهاي اشتباه درهر دوكشور وجود دارد درايران برخي نگاه و ديدگاه اشتباهي نسبت به عربستان دارند و درمقابل نيز برخي ديدگاه اشتباهي نسبت به ايران دارند، نبايد به فرصت طلبها اجازه دهيم به روابط حسنه ما خدشه وارد كنند، نقش ما در ديپلماسي و رسانه ها، پس از رهبران اين است كه برداشتها و ديدگاهها ونگاههاي اشتباه و غلط بايد دور ريخته شود. بايد نقاط نزديكي را ببنيم و تقويت كنيم، و نقاط اختلاف را دور بيندازيم ، اين به نفع دو كشور و منفعت امت اسلام است، زيرا راه و مسير ما يكي است ، تاريخ و دين ما يكي است، هرضرر و زياني كه به ايران برسد قطعا عربستان هم متضرر خواهد شد.