برگزاری نمایشگاه «الکامپ» در راستای توسعه علمی همدان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیک‌بخت ظهر یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه الکامپ گفت: برگزاری این نمایشگاه به‌خصوص درزمانی که در مذاکرات موفق بوده‌ایم یک اتفاق خوب خواهد بود.

وی بابیان اینکه مذاکرات را با سربلندی پشت سر گذاشتیم، عنوان کرد: تلاش‌ها و خدمات دولت و تیم مذاکره‌کننده برای شناساندن حقوق ایران به دنیا نتیجه داده است.

استاندار همدان بابیان اینکه دنیا پذیرفته که ایران صاحب حق است و کسی نمی‌تواند به آن زور بگوید، عنوان کرد: این توافق فرصت‌های بسیاری برای کشور ایران به وجود آورده است.

نیک‌بخت بابیان اینکه همه شرکت‌های دنیا به دنبال فرصت برای سرمایه‌گذاری در ایران هستند، عنوان کرد: باید آمادگی کامل در زمینه‌های علمی و it و علم‌های مرتبط با آن را داشته باشیم.

وی بابیان اینکه همه تخصص‌ها و مهارت‌ها در جوانان و دانشمندان ایران وجود دارد، بیان کرد: شرایط سرمایه‌گذاری در ایران مانند قبل نخواهد بود که یک عده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها استفاده کنند اما خود ایران سودی نبرد

شرکت‌های خارجی و داخلی باید با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند

استاندار همدان بابیان اینکه شرکت‌های خارجی و داخلی باید با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند، عنوان کرد: شرکت‌های ایرانی باید مجهز به تمام امکانات و اطلاعات به‌روز باشند.

نیک‌بخت بابیان اینکه همه متصدیان وزارت ارتباطات باید توجه ویژه‌ای به علم واردشده به کشور داشته باشند، ادامه داد: باید از این فرصت به‌دست‌آمده به نحو احسن استفاده کنیم.

وی بابیان اینکه دنیا در شرایط ارتباطی است، بیان کرد: ازآنچه حاوی علم است باید به نحو احسن استفاده کنیم.

استاندار همدان بابیان اینکه عده‌ای می‌خواهند شبکه‌های اجتماعی محدود شوند، ادامه داد: ۱۵ میلیون نفر از طریق شبکه‌های مجازی رضایت خود را از تیم مذاکره‌کننده و برجام اعلام کرده‌اند اما عده‌ای نمی‌خواهند این اتفاق آشکار شود.

نیک‌بخت بابیان اینکه در دنیای ارتباطات نمی‌توان جلوی اطلاع‌رسانی را گرفت، عنوان کرد: استفاده از شبکه‌های اجتماعی باید با حفظ حریم‌ها همراه باشد.

وی بابیان اینکه باید تمام مصونیت‌های که دستگاه‌های شخصی لازم است داشته باشند حفظ شود، عنوان کرد: اشکالی در اینکه مردم حرف‌های خود را از طریق شبکه‌های مجازی بیان می‌کنند وجود ندارد بلکه بسیار هم خوب است.

باید از شبکه‌های مجازی درست استفاده کرد

استاندار همدان بابیان اینکه از سرمایه‌گذاری در کشور باید به نحو احسن استفاده شود، بیان کرد: باید از شبکه‌های مجازی درست استفاده کرد.

نیک‌بخت بابیان اینکه باید ثابت کنیم که اسلام دین ترقی، پیشرفت و علم‌آموزی است، ادامه داد: جوانان و دانشمندان ایرانی در بسیاری از رشته‌ها در دنیا حرف اول را می‌زنند پس باید از این فرصت برای پیشرفت کشور استفاده کرد.

نیک‌بخت بابیان اینکه کشور ایران می‌تواند یک محمل برای علوم پیشرفته دنیا باشد، بیان کرد: فرصت استفاده از فناوری it یک فرصت بسیار مهم برای کشور ایران به‌خصوص زمانی که کشورهای خارجی تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری در ایران دارند، است.

وی ادامه داد: اگرچه مشکلاتی برای شرکت‌های داخلی پیش خواهد آمد اما علوم خارجی به داخل کشور منتقل می‌شود که شرکت‌های داخلی می‌توانند از این فرصت برای پیشرفت استفاده کنند.

استاندار همدان بابیان اینکه قرار نیست از ایران سوء استفاده و بهره‌کشی شود عنوان کرد: باید از فناوری و سرمایه‌ای که به داخل کشور منتقل می‌شود در راستای پیشرفت کشور مورداستفاده قرار دهیم.