برپایی پاویون ایران در سی و پنجمین نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۵ 

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور بین‌الملل و تبادل فناوری معاونت علمی از طریق کریدور خدمات صادرات محصولات دانش‌بنیان از حضور یازده شرکت حوزه فناوری اطلاعات و نرم‌افزار و سخت‌افزار کامپیوتری در نمایشگاه جیتکس«GITEX» که یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های این حوزه در جهان است حمایت کرد.

همزمان با روزهای این نمایشگاه، نشست فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران برگزار شد که شرکت‌های ایرانی داخلی، شرکت‌های ایرانی خارج از کشور و شرکت‌های معتبر خارجی در آن حضور داشتند. در این نشست سیاست‌های معاونت علمی در خصوص حمایت از صادرات و انتقال فناوری‌های حوزه« ICT » مطرح شد.

در طول نمایشگاه ضمن رصد فناوری‌های پیشرفته، از پاویون دیگر کشورها همچون ترکیه، هنگ‌کنگ، چین، تایوان، کره، بنگلادش، هندوستان، آلمان و ... بازدید به عمل آمد و نحوه حمایت دولت آن کشورها در حوزه صادرات مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین با توجه به فرصت به وجود آمده برای شرکت‌های خصوصی و مذاکرات رو در رو با شرکت‌های خارجی زمینه مناسبی برای صادرات و امکان ایجاد شرکت‌های مشترک فراهم شد.

دفتر توسعه کسب‌وکار بین‌الملل معاونت امور بین‌الملل و تبادل فناوری باهدف توسعه زیرساخت صادرات از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کند که حضور در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی و اعزام هیات‏های تخصصی به این نمایشگاه‌ها بخشی از برنامه‌های حمایتی این دفتر است. پاویون جمهوری اسلامی ایران همزمان با برگزاری سی و پنجمین نمایشگاه جیتکس در تاریخ ۲۶ الی ۳۰ مهرماه برگزار شد.