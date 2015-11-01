برپایی پاویون ایران در سی و پنجمین نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۵ 

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور بینالملل و تبادل فناوری معاونت علمی از طریق کریدور خدمات صادرات محصولات دانشبنیان از حضور یازده شرکت حوزه فناوری اطلاعات و نرمافزار و سختافزار کامپیوتری در نمایشگاه جیتکس«GITEX» که یکی از بزرگترین نمایشگاههای این حوزه در جهان است حمایت کرد.
همزمان با روزهای این نمایشگاه، نشست فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران برگزار شد که شرکتهای ایرانی داخلی، شرکتهای ایرانی خارج از کشور و شرکتهای معتبر خارجی در آن حضور داشتند. در این نشست سیاستهای معاونت علمی در خصوص حمایت از صادرات و انتقال فناوریهای حوزه« ICT » مطرح شد.
در طول نمایشگاه ضمن رصد فناوریهای پیشرفته، از پاویون دیگر کشورها همچون ترکیه، هنگکنگ، چین، تایوان، کره، بنگلادش، هندوستان، آلمان و ... بازدید به عمل آمد و نحوه حمایت دولت آن کشورها در حوزه صادرات مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین با توجه به فرصت به وجود آمده برای شرکتهای خصوصی و مذاکرات رو در رو با شرکتهای خارجی زمینه مناسبی برای صادرات و امکان ایجاد شرکتهای مشترک فراهم شد.
دفتر توسعه کسبوکار بینالملل معاونت امور بینالملل و تبادل فناوری باهدف توسعه زیرساخت صادرات از شرکتهای دانشبنیان حمایت میکند که حضور در نمایشگاههای معتبر بینالمللی و اعزام هیاتهای تخصصی به این نمایشگاهها بخشی از برنامههای حمایتی این دفتر است. پاویون جمهوری اسلامی ایران همزمان با برگزاری سی و پنجمین نمایشگاه جیتکس در تاریخ ۲۶ الی ۳۰ مهرماه برگزار شد.
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