به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه مراسم گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل با حضور سیدجمال جلیلی معاون سیاسی انتظامی فرمانداری، امیر محمدی مدیر آموزش و پرورش، جمعی از مسئولان و مدیران اجرایی به همراه فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان پیشوا برگزار شد.

سید جمال جلیلی در این مراسم با گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل اظهار داشت: پدافند غیر عامل یکی از موضوعات مهمی است که باید روی آن تمرکز و برنامه ریزی جدی و لازم صورت پذیرد.

معاون سیاسی فرماندار شهرستان پیشوا افزود: پدافند غیر عامل باید در میان دانش آموزان و نسل جوان و نوجوان کشور مورد توجه قرار گیرد زیرا برکات و دستاوردهای زیادی را به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: امروز دشمن به دلیل الگو پذیری و گسترش دایره نفوذ انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بر حجم توطئه های خود افزوده است، به همین خاطر باید علاوه بر افزایش توان نظام به موضوعاتی که آسیب پذیری کشور را کاهش می دهد، توجه جدی شود.

جلیلی اضافه کرد: در پدافند غیر عامل با آموزش و استفاده از روش های صلح آمیز دفاع به کاهش مخاطرات احتمالی پرداخته می شود و موجب تسهیل در مدیریت بحران در مقابل تهدیدات دشمن خواهد شد.

وی عنوان کرد: توجه ویژه مقام معظم رهبری به موضوع پدافند غیر عامل، اهمیت و نقش این موضوع را بیش از گذشته نشان می دهد چرا که به گفته رهبری، پدافند غیر عامل مانند مصونیت ساختن بدن است که ما را از داخل بیمه می کند.

معاون سیاسی فرماندار پیشوا بر استفاده از شیوه های نوین و مدرن برای حفظ و حراست از امکانات با ارزش کشور از طریق پدافند غیر عامل تأکید کرد.