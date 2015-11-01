به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر یکشنبه در شورای زکات استان همدان با اشاره به بارش باران در چند روز اخیر در این استان، افزود: در برخی استانها بارش باران تلفات و مشکلاتی را به وجود آورده اما خوشبختانه در استان همدان بهترین شرایط بارش را داشتیم.
وی بابیان اینکه در مقایسه با پارسال ۱۳۵ درصد افزایش و در بلندمدت نیز ۲۵۹ درصد افزایش بارندگی داشتیم، اظهار داشت: در چند روز اخیر میزان بارشهای استان ۱۰۳ میلیمتر گزارششده درحالیکه در شرایط نرمال میانگین بارندگی استان همدان در طول سال ۲۵۰ میلیمتر است.
استاندار همدان در ادامه به مسئله زکات اشاره کرد و با تأکید بر اینکه در این زمینه تبلیغات بسیار مؤثر است، عنوان کرد: بر اساس اصول اسلام پرداختکنندگان و مسئولان امور زکات باید بیش از این برای اجرای این فریضه الهی اهتمام داشته باشند.
نیکبخت بابیان اینکه استان همدان دارالمجاهدین و دارالمؤمنین و سرزمین کشاورزی است، گفت: در این راستا باید میزان زکات جمعآوریشده نیز بیشتر باشد.
برای اشاعه و ترویج فرهنگ زکات باید ثواب این فریضه الهی را برای مردم بازگو کنیم
وی با تأکید بر اینکه آمار زکات جمعآوریشده در استان همدان برای این استان قابلقبول نیست و باید بیش از اینها باشد، بیان داشت: برای اشاعه و ترویج فرهنگ زکات باید ثواب این فریضه الهی را برای مردم بازگو کنیم.
نیکبخت بابیان اینکه اگر همه مسئولان استان در این زمینه دستبهدست هم بدهند و تلاش کنند شاهد وصول بیشتر زکات خواهیم بود، گفت: در این راستا باید فرمانداران، ائمه جماعات، اعضای شوراهای شهر و روستا و بخشداران اهتمام ویژهای درزمینهٔ فرهنگسازی پرداخت زکات داشته باشند.
وی همچنین به میزان خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان اشاره کرد و افزود: امسال باوجود خشکسالی و سرمازدگی ۳۰۷ هزار تن خرید گندم از کشاورزان خریداری شد درحالیکه این میزان در سال زراعی ۹۲-۹۳ که خشکسالی نبود ۳۰۸ هزار تن شد.
استاندار همدان ارزش این میزان گندم خریداریشده در استان را ۳۵۵ میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: استان همدان به دلیل اینکه از استانهایی است که دیرتر گندم برداشت میکند بدهی کشاورزان نیز دیر پرداخت شد اما امسال با سفر رئیسجمهور به استان همدان تمام بدهی کشاورزان استان پرداختشده است.
نیکبخت به سازمان جهاد کشاورزی اشاره کرد و بابیان اینکه اگر این سازمان به هر حزب و جناحی گرایش داشته باشد آسیبهای زیادی به جامعه وارد میشود، اظهار داشت: این سازمان باید در امر ترویج زکات و توسعه کشاورزی تلاش داشته باشد.
وی در پایان باتأکید بر اینکه استان همدان استان غنی درزمینهٔ کشاورزی است، عنوان کرد: همه مسئولان باید اهتمام جدی درزمینهٔ جمعآوری و هزینه کرد زکات داشته باشند و در بین مردم اعتمادسازی کنند.
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