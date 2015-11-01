تشریح جزئیات جلسه کمیته تبیین سیاست های رهبری در فاجعه منا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سعید اوحدی در خصوص برگزاری اولین جلسه کمیته تبیین راهکارها و سیاست های تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص فاجعه منا گفت: در دیدار اخیر مسئولان حج با رهبر معظم انقلاب ایشان بر دو موضوع پیگیری امور حقوقی آسیب دیدگان شامل جان باختگان، مجروحان و زائرانی که اطلاعی از آنها در دست نیست و همچنین زنده نگاهداشتن این فاجعه تلخ تأکید فرمودند.

وی افزود: روز چهارشنبه هفته گذشته در خصوص فاجعه منا جلسه ای در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داشتیم که کارگروهی در این خصوص با مسئولیت معاونت کنسولی وزارت امور خارجه تشکیل شده است، البته ظرفیت های سازمان حج و زیارت و دیگر بخش های کشور نیز در این حوزه در اختیار خواهد بود همچنین کارگروه کارشناسی این موضوع هم در بعثه مقام معظم رهبری با حضور صاحبنظران تشکیل شده است تا بتوانیم راهکارهای پیگیری حقوقی این فاجعه را چه از طریق بین المللی و چه از طریق محاکم عربستان و یا حتی از طریق محافل داخل کشور تبیین و بصورت جدی دنبال کنیم.

رئیس سازمان حج با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار بامسئولان حج بر زنده نگاه داشتن فاجعه تلخ و غمبار منا تأکید داشتند، بیان کرد: زائران بیش از ۲۶ کشور جهان دراین فاجعه تلخ آسیب دیدند و لازم است یک کار کارشناسی در دنیا شکل گیرد تا این فاجعه که در آن بیش از هفت هزار نفر جان باختند، فراموش نشود.

اوحدی گفت: روز گذشته اولین جلسه کمیته تبیین راهکارها، سیاست ها و راهبرد ها برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص فاجعه تلخ منا با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سازمان حج تشکیل شد که امیدواریم با تصمیمات اتخاذ شده، دبیرخانه متمرکزی برای پیگیری این امر تشکیل شود و یک صدای واحدی در این خصوص بگوش برسد.

رئیس سازمان حج و زیارت در این باره اضافه کرد: ظرفیتی های مختلفی از جمله شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر و همچنین NGO ها و سازمان هاتی مردم نهاد در جهان وجود دارد که می توانند دراین خصوص نقش لازم را ایفا کنند همچنین خانواده ها و بستگان قربانیان فاجعه منا نیز می توانند نقش جدی در زنده نگاه داشتن این فاجعه تلخ داشته باشند.

وی افزود: هدف ما از زنده نگاه داشتن این فاجعه تلخ این است که مانع تکرار چنین اتفاقات تلخی شویم و در آینده دیگر شاهد دگرگونی در روشهای سنتی که امروز در بعضی از مدیریت ها و برنامه ریزی های عربستان در حج هستیم نباشیم و راهکارهای کارآمدی را تبیین نماییم و با همکاری و مشارکت کشورهای دنیا جمع بندی هایمان را به عنوان مشورت به کشور عربستان ارائه دهیم تا از تکرار اینگونه فجایع در حج و حتی عمره جلوگیری شود.

اولین جلسه کمیته تبیین راهکارها و سیاست های تحقق منویات رهبرانقلاب در خصوص فاجعه منا روز گذشته با حضور مسئولین بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت تشکیل شد.

در جلسه دیروز کمیته تبیین راهکارها و سیاست های تحقق منویات رهبرانقلاب در خصوص فاجعه منا رئیس سازمان حج به حضور مسئولان حج در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: در جلسه با کمیسیون امنیت ملی مصوباتی در خصوص پیگیری فاجعه منا به تصویب رسید که از جمله آنها می توان به بررسی ظرفیت همه دستگاه های مرتبط و برگزاری سمینار در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد.

رئیس سازمان حج همچنین از تلاش های دستگاه دیپلماسی کشور در پیگیری این فاجعه تلخ یاد کرد و گفت: برای زنده نگهداشتن این حادثه باید از ظرفیت های موجود در شبکه های مجازی و شبکه های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد و NGO ها بهره جست.

حمید محمدی معاون سازمان حج و زیارت نیز در این دیدار بر تعیین راهکاری برای عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت: با کمک نهادهای حقوق بشری، NGO ها و کمپینی متشکل از خانواده های قربانیان می توانیم صدای خودمان را به گوش نهادهای حقوق بشری دنیا برسانیم.

در این دیدار که با حضور دکتر علی باقری معاون بین الملل بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد، نمایندگان هر یک از دستگاه ها اقدامات صورت گرفته در خصوص پیگیری فاجعه منا را ارائه کردند.

اوحدی در جمع بندی این جلسه بیان کرد: در خصوص پیگیری حقوقی فاجعه با مذاکراتی که با نماینده محترم ولی فقیه در امور حج و زیارت داشتیم، کارگروهی در این خصوص در بعثه مقام معظم رهبری تشکیل خواهد شد و با توجه به وظیفه و مأموریت دستگاه دیپلماسی کشور به عنوان متولی این موضوع ، تمامی ظرفیت های کارشناسی در خدمت معاونت کنسولی وزارت خارجه خواهد بود.

وی به حضور مسئولین حج در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اشاره کرد و گفت: ظرفیت هایی نیز در حوزه پیگیری حقوقی فاجعه دراین کمیسیون وجود دارد.

اوحدی در خصوص روند مستند سازی فاجعه در سازمان حج توضیح داد: در ۲۸ استان کشور کار مصاحبه با کاروان ها به اتمام رسیده است.

رئیس سازمان حج بر پرهیز از پراکنده کاری در پیگیری حادثه منا تأکید کرد و گفت: در این راستا باید از همه ظرفیت های موجود در دستگاه های مرتبط بهره بگیریم.

وی همچنین بر لزوم ساماندهی روند اطلاع رسانی واحد و متمرکز فاجعه و پیگیری های صورت گرفته، تاکید کرد.

از مجموع جان باختگان ایرانی فاجعه منا تاکنون پیکر ۴۰۰ زائر ایرانی به کشور انتقال یافته و اخیرا پیکرهای ۳ زائر ایرانی از مجموع ۳۶ زائر مفقودی ایرانی فاجعه منا شناسایی شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت نیز در ادامه روند پیگیری وضعیت مفقودین و دفن شدگان ایرانی فاجعه منا امروز (یکشنبه) عازم عربستان می شود تا در چهارمین جلسه کمیته مشترک ایران و عربستان که ساعت ۱۱ فردا (دوشنبه) بدین منظور تشکیل می گردد، شرکت نماید.