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۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۴۰

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان خبر داد:

امدادرسانی هلال احمر به ۱۷۰ سیل زده خوروبیابانک اصفهان

امدادرسانی هلال احمر به ۱۷۰ سیل زده خوروبیابانک اصفهان

اصفهان- معاون امداد ونجات جمعیت هلال احمر اصفهان گفت: به دنبال بارش‌های شدید باران در استان اصفهان، نیروهای امدادی به بیش از ۱۷۰ نفر که در منطقه خوروبیابانک دچار آبگرفتگی شدند، امدادرسانی کردند.

داریوش کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شب گذشته در جاده تهران ـ اصفهان، جاده فرعی مراوند به علت آب گرفتگی، ۲۲ نفر از اهالی منطقه خوروبیابانک گرفتار سیل و آبگرفتگی شدند که عوامل امدادی با حضور به موقع در محل نسبت به امدادرسانی و انتقال افراد اقدام کردند.

وی با اشاره به شدت بارش و جاری شدن سیل در محورهای مواصلاتی و برخی از مناطق شهرستان خوروبیابانک، افزود: در این سانحه ۱۵۰ نفر از مسافران سه دستگاه اتوبوس و پنج دستگاه خودروی سواری که در سیلاب گرفتار شده بودند پس از امدادرسانی به مکان‌های امن انتقال یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: به دنبال هشدار سازمان هواشناسی در مورد بارش شدید باران و اعلام وضعیت اضطراری زرد توسط EOC «مرکز  کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری»  هلال احمر استان اصفهان پس از آنکه پایگاه امداد و نجات بین شهری سه راهی خور - جندق اعلام بارندگی شدید همراه با طوفان کرد، بلافاصله ۱۵ نفر از نیروهای امدادی هلال احمر خوروبیابانک در قالب تیم های سیلاب وارد عمل شدند.

وی با بیان اینکه مرحله اول عملیات امدادرسانی به مدت هفت ساعت ادامه داشت، تاکید کرد: عملیات امدادرسانی دوباره از ساعت هشت صبح با گروه های جدید امدادی آغاز شد.
 
کریمی تصریح کرد: در این بارش که در شهرهای خور، فرخی و چاه ملک این شهرستان به وقوع پیوست، یک نفر از اهالی نیز دچار برق گرفتگی شد.

کد مطلب 2955200

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