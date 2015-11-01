به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی الیاسی، معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشستی با عنوان « طرح پایش وضعیت علم، فناوری و نوآوری کشور» که با حضور کارشناسان «آنکتاد» و نمایندگان سازمانها و نهادهای فعال در حوزه علم، فناوری و نوآوری کشورمان برگزار شد هدف این طرح را ارائه گزارشی معتبر از وضعیت علم، فناوری و نوآوری کشور در سطح بینالمللی عنوان کرد.
وی گفت: این اتفاق تجربهای قابل اعتنا برای ارائه تحلیلی از سیاستهای کشور در حوزه عم و فناوری نیز هست، چراکه هم به شناخت نقاط ضعف و قوت کشورمان در این زمینهها، بر مبنای واقعیتها کمک میکند و هم امکان بهره گیری از تجربیات نهادهای بینالمللی را فراهم می سازد.
الیاسی افزود: ارائه تصویر واقعبینانه از جایگاه کشور در عرصههای علم، فناوری و نوآوری رویکردی است که در این طرح به دنبال آن هستیم.
وی از نمایندگان حاضر در نشست درخواست کرد تا زمینه مناسبی فراهم شود که تحلیلهای غیرکارشناسی به کارشناسان این نهاد ارائه نشود و توضیحات و معرفی دستاوردها و ظرفیتها بر مبنای اطلاعات موثق و صحیح و نه تحلیلهای شخصی صورت گیرد.
معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه فرآیند حضور در نهادها و تهیه گزارش طی یک دوره چند ماهه انجام میشود، افزود: یک تیم متخصص از «آنکتاد» در دور اول و به مدت دو هفته حضور خود در ایران، از بخشهای گوناگون مرتبط با حوزه علم، فناوری و نوآوری بازدید داشته و پرسشهای خود را برای تدوین گزارش مطرح میکنند.
وی ادامه داد: در همین زمان معاونت علمی و فناوری با ایجاد تیمی از متخصصان برجسته و به مدیریت دکتر مهدی محمدی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران این دستاوردها را تحلیل خواهند کرد.
الیاسی دو اقدام بررسی دستاوردها و افت و خیزهای حوزه علم، فناوری و نوآوری و همچنین تحلیل خروجیها و سیاستهای به کار گرفته شده طی سالهای گذشته را جزو دستاوردهای طرح گزارش «آنکتاد» از وضعیت فناوری و نوآوری دانست و افزود: از آنجایی که بنا داریم گزارشی شفاف از وضعیت علم، فناوری و نوآوری کشورمان ارائه شود، بررسی تحولاتی که طی سالهای اخیر رخ داده است و تحلیل زمانی این تحولات، میتواند به نمایش دادن این دستاوردها کمک کند.
رویکرد اقتصادی گزارش «آنکتاد»
معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه یکی از رویکردهای اصلی این گزارش، اقتصادی است، عنوان کرد: این گزارش از منظر اقتصادی، نقش علم، فناوری و نوآوری را بررسی میکند و از این جهت می تواند تمرین بسیار خوبی برای ما باشد، چراکه ماهیت علم و فناوری را ذیل موضوع اقتصادی بررسی میکند.
به گفته وی، درواقع ما به دنبال آن هستیم که اثرات پیشرفتها و سیاستهای حوزه علم، فناوری و نوآوری بر توسعه اقتصادی و نقش آن در خلق توانمندی در حوزه های مختلف را نیز به صورتی دقیق و با تکیه بر تجربیات بین المللی مورد بررسی قرار دهیم.
الیاسی با اشاره به آخرین گزارش «آنکتاد» از وضعیت علم و فناوری ایران در سال ۲۰۰۵، به تحلیل پیشرفت های صورت گرفته طی ۱۰ سال اشاره کرد و افزود: ایران در یک دوره ۱۰ ساله از سال ۲۰۰۵ تا کنون، تغییراتی عمده در حوزه فناوری و نوآوری داشته است و به همین جهت ضروری است که نهادها و سازمانها، ترکیبی از اهداف و دستاوردها و اقدامات خود را در قالب گزارشی دقیق به کارشناسان «آنکتاد » ارائه کنند.
وی اطلاعات مورد نیاز این سازمان را شامل اطلاعاتی همچون سیاستها و برنامهها، منابع و بودجه های تخصیص یافته، نحوه تخصیص بودجهها و نحوه پشتیبانی از حوزه علم، فناوری و نوآوری و مواردی از این دست عنوان کرد.
گزارش وضعیت علم، فنآوری و نوآوری ایران پس از ۱۰ سال
مهدی محمدی مشاور معاون سیاستگذاری و ارزیابی با بیان اینکه کارشناسان «آنکتاد»، طی ۲ هفته از نهادها و سازمان های مرتبط با عرصه فناوری و نوآوری، گزارشگیری خواهند کرد، اظهار کرد: آنکتاد یکی از سازمان هایی است که گزارشهای دقیقی از وضعیت علم، فناوری و نوآوری کشورها ارائه میدهد و گزارشی مقدماتی، در سال ۲۰۱۶ از وضعیت علم، فناوری و نوآوری کشورمان ارائه خواهد کرد.
وی افزود: آنکتاد در سال ۲۰۰۵ نیز گزارشی جامع از وضعیت علم، فناوری و نوآوری کشورمان منتشر کرده بود که همچون گزارش کنونی، بر حوزه نفت و گاز و زیستفناوری تمرکز داشت. بر همین اساس گزارشی جامعتر از تحولات و اقدامات کشورمان متمرکز بر این دو حوزه ارائه خواهد داد.
در ادامه این نشست، نمایندگان نهادهای و سازمان های دخیل حوزه علم، فناوری و نواوری پرسشهای خود را از روند و چگونگی تهیه این گزارش توسط «آنکتاد» مطرح کردند.
به گزارش مهر، یکی از این نهادهایی که با هدف تحلیل وضعیت واقعی و ارائه تصویر صحیح از وضعیت حوزه علم، فناوری و نوآوری کشور, فعالیت می کند، کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) است که یکی از ارکان سازمان ملل متحد بوده و در زمینه پایش وضعیت کشورها در این حوزه و ارائه گزارشات دوره ای فعالیت میکند.
در همین راستا و با توجه به طرح مشترکی که به منظور ارائه تصویری شفاف از توانمندیهای کشور در حوزه علم، فناوری و نوآوری و بهبود جایگاه کشورمان در رتبهبندیهای بینالمللی میان معاونت علمی و فناوی ریاست جمهوری و سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در جریان است، نشستی با عنوان « طرح پایش وضعیت علم، فناوری و نوآوری کشور» با حضور کارشناسان «آنکتاد» و نمایندگان سازمانها و نهادهای فعال در حوزه علم، فناوری و نوآوری کشورمان برگزار شد.
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