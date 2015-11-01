ایجاد سرور VPN قانونی در زیرساخت/ تشریح سرانجام پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی در نشست خبری پدافند غیرعامل در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به آخرین وضعیت اجرای طرح VPN قانونی و بومی در كشور که ۲.۵ سال پیش مطرح شد اظهار داشت: دو سال و نیم پیش پروژه‌ای به نام VPN بومی تعریف شد، اما در هنگام اتخاذ تصمیمات ملی، اگر زمینه‌سازی لازم صورت نگیرد، پروژه شکست خواهد خورد. آن زمان نیز به دلیل سیاست حاکمیت برای اجرای VPN قانونی در کشور، سرور VPN در شرکت دولتی زیرساخت ایجاد شد و آماده ارائه سرویس است.

وی با بیان اینکه این سرور هم اکنون سرویس می دهد اما بسیاری از سازمانها ترجیح می دهند از VPN های دیگر استفاده کنند، افزود: آن زمان نیز مصوبه‌ای داشتیم مبنی بر اینکه VPNها بسته شود و شرکت زیرساخت VPN سرور ایجاد کرده و شرکتها و سازمانهای حاکمیتی از این سرویس داخلی استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: در آن زمان، مجموعه‌هایی که فعالیت‌هایشان براساس VPN بود، دچار مشکل شدند که بانکها، دانشگاه‌ها، حوزه‌های اقتصادی و امنیتی و سفارتخانه‌ها از جمله این مجموعه‌ها بودند. اگرچه برخی حوزه‌های اقتصادی و امنیتی از VPN بومی استفاده کردند، اما مانند هر فناوری دیگری، استفاده‌های دیگری نیز از VPN صورت گرفت.

خسروی با اشاره به میزان استفاده مفید در مقابل استفاده غیرمفید از VPNها که یک در مقابل ۱۰۰ بود تاکید کرد: هم‌اکنون نیز برخی سفارتخانه‌ها علاقه مند نیستند که از VPN سرور خاصی مانند زیرساخت، ارتباطات خود را مبادله کنند و از این رو، VPNهای غیر از VPN شرکت زیرساخت در کشور را مورد استفاده قرار می‌ دهند.

در این زمینه، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل نیز گفت: این سازمان در مورد VPN بومی کار پژوهشی و بررسی تولید اولیه را انجام داد اما در اجرا با مشکلاتی مواجه شد.