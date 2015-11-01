تردد در راه روستایی کپورچال به آبکنار در انزلی با مشکل مواجه است

منوچهر عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طبق هشدار سازمان هواشناسی درخصوص ورود موج جدید بارندگی و احتمال آبگرفتگی معابر، تمهیدات لازم دراین خصوص اندیشیده شده بود، اظهار کرد: خوشبختانه به رغم آغاز بارندگی از صبح روز گذشته که همچنان ادامه دارد، آب گرفتگی معابر روستاهای بخش مرکزی شهرستان انزلی ناچیز گزارش شده است.

وی با اشاره به لایروبی های انجام شده در روستاهایی که احتمال آبگرفتگی در آنها وجود داشته است تصریح کرد: تنها در برخی از روستاهای غرب انزلی، قسمتی از کوچه ها و معابر دچار آبگرفتگی شده که با تلاش شوراهای اسلامی و دهیاران این مناطق، درحال برطرف کردن آن هستیم.

عاشوری از آبگرفتگی جاده کپورچال به آبکنار درحوزه روستای شیلسر خبر داد و افزود: این آبگرفتگی به علت سر ریز شدن آب های جاری بالا دست بوده و در قسمتی از جاده که دچار آبگرفتگی شده، ترددخودروها با مشکل مواجه شده است.

وی با تاکید براینکه پرسنل راه و شهرسازی اقدامات و مراقبت های لازم را در خصوص تردد خودروها در جاده مذکور به عمل آورده اند بیان کرد: تیم های هلال احمر، اورژانس و راهداری بصورت آماده باش در منطقه حضور دارند تا درصورت نیاز جهت کمک رسانی، وارد عمل شوند.

شهرستان انزلی با ۱۰۰ میلیمتر بارش در ۲۴ ساعت گذشته، پر باران ترین شهرستان گیلان گزارش شده است.