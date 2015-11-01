به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‎الاسلام باقریه مسئول دفتر نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان اظهار داشت: این ارزیابی مربوط به نامزدهای استعدادهای برتر دو سال پیش سطح ۱ حوزه بوده كه در طرح غربال‌گری علمی و تست تربیتی شخصیتی استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان شناسایی می‌شوند.

وی با اشاره به اینكه در گام اول این طرح با همكاری مركز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه كشور، ممتازان سال تحصیلی ۹۲-۹۳ حوزه و با احتساب سن به عنوان نامزد كشف استعداد برتر انتخاب می‌شوند، اظهار داشت: پس از پالایش اطلاعات اولیه طلاب، ۷۰ نفر از ممتازان حوزه پس از ۵ مرحله ارتباط تلفنی و پیامكی و تكمیل فرم های خوداظهاری با تأیید معاونت آموزش و پژوهش به این مصاحبه دعوت شده‌اند كه ۴۵ نفر از طلاب سطح یک در اولین مرحله از طرح غربالگری علمی به صورت حضوری شركت و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

مسئول دفتر نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان با بیان اینكه این اولین مرحله ارزیابی است كه با هماهنگی مركز نخبگان و استعداد های برتر حوزه های علمیه كشور صورت می‌گیرد، افزود: این ارزیابی به صورت مشترک و با حضور اساتید متخصص حوزه علمیه قم و مشهد مقدس در سه گروه فقه و اصول (اللمعه الدمشقیه و اصول الفقه مظفر)، كلام(بدایه المعارف) و تست تشخیص تربیتی و اخلاقی برگزار شد.

وی با بیان اینكه نتایج اولیه ارزیابی حداكثرتا دو ماه دیگر توسط پیامک به حائزان رتبه استعداد برتر اعلام می‌شود، خاطرنشان كرد: افرادی كه بتوانند در این ارزیابی، نمرات قابل قبول استعداهای برتر را كسب كنند پس از شركت در اجلاس سراسری استعدادهای برتر كشور كه سال آینده در قم برگزار خواهد شد از حمایت‌های آموزشی و علمی ویژه و همین طور سایرحمایت‌ها برخوردار خواهند شد.

حجت‌الاسلام باقریه اضافه كرد: افرادی كه از حداقل نمره ۱۲ در هر عنوان درس و معدل ۱۴ در هر سه درس بی‌بهره باشند، از این روند حذف شده و پذیرفته شدگان براساس رتبه های احرازی، طبق آئین نامه مصوب هیئت امنای مركز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه كشور به مراحل بعدی معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینكه در مرحله بعدی این طرح، استعدادهای برتر مقدمات و سطوح دو، سه و چهار تا پایان سال ارزیابی خواهند شد، خاطرنشان كرد: این طرح حسب مصوبه هیئت امنای مركز نخبگان و استعداد های برتر حوزه های علمیه كشور امسال در حوزه علمیه خراسان برگزار می شود.