تجمع کم نظیر اساتید مشهور در سومین کنگره علوم انسانی اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری – تحلیلی علوم انسانی طلیعه، سومین کنگره علوم انسانی اسلامی صبح امروز ۱۰ آبان ماه با حضور مسئولان، اساتید، محققان و پژوهشگران و دانشجویان این حوزه در سالن همایشهای صدا و سیما آغاز به کار کرد.

در این همایش که با سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی رئیس شورای سیاستگذاری کنگره علوم انسانی اسلامی آغاز به کار کرد، ۹۲ مقاله در ۱۰ کمیسیون طی صبح و عصر ارائه خواهد شد.

از نکات جالب توجه و کم نظیر این همایش تجمع علما، اساتید و کارشناسان برجسته در حوزه ها و رشته های مختلف علوم انسانی بود.

حضور آیت الله رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر مهدی گلشنی استاد دانشگاه صنعتی شریف و حجت الاسلام والمسلمین احمد احمدی رئیس سازمان سمت که هر سه عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند در این همایش چشمگیر بود.

همچنین دکتر مسعود درخشان استاد دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران، دکتر عادل پیغامی استاد دانشگاه امام صادق(ع)، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدحسین میرمعزی از اعضای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که همگی از اساتید مطرح اقتصاد هستند در کمیسیون اقتصاد اسلامی هم جالب توجه بود.

شیخ شفیق جرادی و دکتر احمد ماجد از اندیشمندان لبنانی هم از حاضران این همایش هستند که در کمیسیونهای مربوطه به ارائه مقاله خود پرداختند.

حضور آیت الله ابوالقاسم علیدوست، حجت الاسلام والمسلمین محمد کاویانی و حجت الاسلام والمسلمین نقی پورفرد، حجت الاسلام دکتر خسروپناه و تعداد زیادی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم هم از دیگر نکات جالب همایش امروز بود. حضور جوانان فعال و جویای علم در کنار اساتید بازنشسته و باتجربه نوید آینده روشنی برای علوم انسانی اسلامی را می دهد.

علاوه بر این حضور برخی از اساتید و کارشناسان علوم انسانی که حتی ارائه مقاله نداشتند و تنها برای استماع مقالات و سخنرانی ها به این کنفرانس آمده بودند نیز به نوبه خود قابل توجه بود.

این حضور که جای تشکر و قدردانی دارد نشان از اهمیت این کنگره در نزد اساتید و اهتمام و دغدغه مندی آنها در عرصه علوم انسانی اسلامی است که امیدواریم با تلاش و کوشش همه دست اندرکاران عرصه هر چه زودتر به پیش برود و به نتایج عالی برسد.

از ویژگیهای دیگر این همایش مشارکت مستقیم و اثرگذار دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی است که ریاست یکی از کمیسیونها را برعهده دارند و اعضای هیئت علمی این دانشگاه در این حوزه های تخصصی به ارائه مقاله خود می پردازند و از نظرات اساتید دیگر هم بهره می گیرند. این در حالی است که مرکزا همکار که در همایشها حضور دارند صرفا تشریفاتی و مالی است و فعالیتی در همایش ندارند.

در مراسم افتتاحیه امروز از مجله «کتاب نظریه»، کتاب «الگوهای کلان تولید علوم انسانی اسلامی در بستر انقلاب اسلامی» و کتاب «مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی» رونمایی شد.

امروز در نوبت عصر در ۱۰ کمیسیون؛ فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و روش شناسی، مدیریت تحول علوم انسانی، اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی، روانشناسی اسلامی، علوم سیاسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، آموزش و پرورش و تحول بنیادین علوم انسانی و تعلیم و تربیت ارائه مقالات ادامه می یابد و اختتامیه این کنگره عصر سه شنبه با سخنرانی آیت الله العظمی مکارم شیرازی در مدرسه امام موسی کاظم(ع) با تقدیر از مقام علمی و مدیریتی آیت الله محمدرضا مهدوی کنی و تقدیر از سه نویسنده و محقق علوم انسانی اسلامی برپا می شود.