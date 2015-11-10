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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۳۰

بازیکن تیم فوتبال امید:

شانس بالایی بالایی برای صعود به المپیک داریم

شانس بالایی بالایی برای صعود به المپیک داریم

مهاجم تیم فوتبال امید ایران شانس این تیم برای صعود به بازیهای المپیک را بالا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کرملاچعب در خصوص شرایط اردوی امارات گفت: خوشبختانه اردوی خوبی در دبی برگزار شده و در کنار امکانات مناسبی که مهیا شده، تمرینات نیز کاملا منظم و با کیفیت دنبال می شود.

وی افزود: تیم امید روند کاملا رو به رشدی داشته و با اردوهای خوبی که برگزار کردیم به اهداف کادر فنی نزدیک شدیم و امیدوارم که در فرصت باقیمانده، به اوج آمادگی تاکتیکی برسیم و با قدرت در بازی های انتخابی المپیک شرکت کنیم.

مهاجم تیم امید با اشاره به بازی دوستانه ای که قرار است مقابل استرالیا برگزار شود، اظهار داشت: به نظر من این بازی به تیم امید کمک زیادی خواهد کرد تا نقاط ضعف و قوت خودش را شناسایی کند و در زمان باقیمانده تا بازی های انتخابی روی آن ها کار کنیم.

کرملاچعب شانس تیم امید برای کسب سهمیه المپیک را بالا دانست و گفت:  بازیکنان تیم واقعا انگیزه بالای برای موفقیت و کسب سهمیه المپیک دارند و با توجه به شرایط تیم و تدارک خوبی که برای اماده سازی دیده شده شانس بالایی برای المپیکی شدن داریم و امیدواریم که مزد زحمات مان را بگیریم و دل مردم ایران را شاد کنیم.

کد مطلب 2955256

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