شانس بالایی بالایی برای صعود به المپیک داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کرملاچعب در خصوص شرایط اردوی امارات گفت: خوشبختانه اردوی خوبی در دبی برگزار شده و در کنار امکانات مناسبی که مهیا شده، تمرینات نیز کاملا منظم و با کیفیت دنبال می شود.

وی افزود: تیم امید روند کاملا رو به رشدی داشته و با اردوهای خوبی که برگزار کردیم به اهداف کادر فنی نزدیک شدیم و امیدوارم که در فرصت باقیمانده، به اوج آمادگی تاکتیکی برسیم و با قدرت در بازی های انتخابی المپیک شرکت کنیم.

مهاجم تیم امید با اشاره به بازی دوستانه ای که قرار است مقابل استرالیا برگزار شود، اظهار داشت: به نظر من این بازی به تیم امید کمک زیادی خواهد کرد تا نقاط ضعف و قوت خودش را شناسایی کند و در زمان باقیمانده تا بازی های انتخابی روی آن ها کار کنیم.

کرملاچعب شانس تیم امید برای کسب سهمیه المپیک را بالا دانست و گفت: بازیکنان تیم واقعا انگیزه بالای برای موفقیت و کسب سهمیه المپیک دارند و با توجه به شرایط تیم و تدارک خوبی که برای اماده سازی دیده شده شانس بالایی برای المپیکی شدن داریم و امیدواریم که مزد زحمات مان را بگیریم و دل مردم ایران را شاد کنیم.