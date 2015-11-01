سفیدی جاده ها ورانندگی با زنجیرچرخ هدیه برف پاییزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت سامانه قدرتمند جوی در شمال و شمال غرب کشور که از اواخر هفته گذشته آغاز شده و بر اساس پیش بینی ها تا روزهای میانی و پایانی هفته جاری نیز ادامه خواهد داشت، به روزهای اواسط پاییز این مناطق حال و هوایی کاملاً زمستانی بخشیده است.

بارش مداوم باران، کاهش محسوس دما، آسمانی همواره ابری و رنگ سفید برف بر فراز مناطق کوهستانی همه نشان از زمستانی زودرس در وسط پاییز مناطق شمالی و شمال غربی کشور دارد، موضوعی که با وجود مشکلات خاص خود، شادی مردم از افزایش بارندگی ها را نیز بدنبال داشته است.

مردم آذربایجان شرقی به عنوان یکی از استان های شمال غرب کشور، بواسطه واقع شدن در منطقه ای کوهستانی، این تغییرات جوی بویژه کاهش دما را بیش از سایر مناطق احساس می کنند و در کنار شکرگذاری بواسطه بارش های متناوب برف و باران در مناطق مختلف مجبورند بواسطه کاهش دما و بارش برف در مسرهای ارتباطی و در نتیجه احتمال لغزندگی جاده ها، یا از مبادرت به سفرهای بین شهری اجتناب کنند و یا در صورت انجام این سفرها با رعایت احتیاط کامل و استفاده از تجهیزات ایمنی چون زنجیر چرخ بار سفر ببندند.

در این میان مسوولان و نیروهای راه و شهرسازی شهرستان های مختلف آذربایجان شرقی ضمن رسیدگی به وضعیت مسیرهای ارتباطی استان، نسبت به روانی تردد در این مسیرها و برطرف کردن مشکلات ایجاد شده در نتیجه تغییرات شدید جوی اقدام کرده اند.

بارش برف ۱۰ سانتی متری در چاراویماق

در همین راستا سرپرست اداره راه و شهرسازی چاراویماق از بارش نخستین برف پاییزی در این شهرستان خبر داد و گفت: بارش برف از ساعت سه بامداد امروز در شهرستان چاراویماق شروع شده و با تداوم آن ارتفاع برف تاکنون به حدود ۱۰ سانتی متر رسیده و این موهبت الهی موجب سفیدپوش شدن راه های مواصلاتی شهرستان شده است.

بهزاد میرزاپور مونسی در ادامه با بیان اینکه درحال حاضر تمام راه های اصلی، فرعی و روستائی چاراویماق باز است، افزود: تردد خودروها بدون هیچ مشکلی و با رعایت احتیاط در این مسیرها در جریان است.

وی تصریح کرد: هر چند گروه های راهداری چاراویماق با ۲۲ دستگاه انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین در جاده های شهرستان مستقر بوده و عملیات مسیرگشایی و برف روبی را انجام می دهند اما از رانندگان تقاضا می شود برای تردد در محورهای اصلی و فرعی این شهرستان زنجیر چرخ، لباس و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

رانندگان محور مراغه – هشترود از زنجیر چرخ استفاده کنند

رئیس اداره راه و شهرسازی مراغه نیز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از وجود کولاک درمحور مراغه – هشترود خبر داد و تاکید کرد: بر همین اساس رانندگانی که اقدام به تردد در این مسیر می کنند باید زنجیر چرخ به همراه داشته و از ان استفاده کنند.

ناصر حمیدی در تشریح وضعیت این محور نیز اظهارداشت: بارش برف در محور مراغه - هشترود از حدود ساعت سه بامداد امروز شروع شده و در برخی نقاط این محور بویژه در حوزه نظر کهریزی بطول حدود ۱۷ کیلومتر کولاک شدید حاکم است و ارتفاع برف در این قسمت به ۱۲ سانتی متر می رسد.

وی با تاکید دوباره بر این موضوع که رانندگان برای تردد در این محور و مسیرهای روستائی باید از زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی استفاده کنند، خاطر نشان شد: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی شهرستان مراغه باز بوده و تردد درآنها جریان دارد اما با هماهنگی پلیس راه از تردد خودروهای بدون تجهیزات زمستانی بخصوص زنجیر چرخ ممانعت بعمل خواهد آمد.

تلاش راهداران برای برف روبی و نمک پاشی در راه های ارتباطی شهرستان هشترود

رئیس اداره راه و شهرسازی هشترود نیز در گفتگو با خبرنگاران از انجام عملیات برف روبی و نمک پاشی در راه های ارتباطی این شهرستان خبر داد و گفت: بارش اولین برف پاییزی همراه با کولاک از صبح امروز در مسیرهای ارتباطی هشترود شروع شده و بسیاری از مناطق شهرستان را سفیدپوش کرده است.

علیرضا اوشال به تلاش بدون وقفه نیروهای راه و شهرسازی هشترود برای باز نگهداشتن راه های شهری و روستایی منطقه تصریح کرد: با شروع بارش برف همراه با کولاک، راهداران تلاشگر اداره راه و شهرسازی سریع وارد عمل شده و اقدام به عملیات برف روبی و نمک پاشی در محورهای اصلی و فرعی کرده اند تا تردد رانندگان و مسافران از منطقه با کمترین مشکل ادامه یابد.

رئیس اداره راه و شهرسازی هشترود در پایان خاطر نشان شد: برنامه ریزی و سازماندهی های لازم برای انجام عملیات برف روبی و نمک پاشی راههای اصلی، فرعی و روستایی شهرستان در فصول پاییز و زمستان انجام شده تا رانندگان و کاربران محترم راه و همشهریان در جاده ها با مشکلی مواجه نشوند.

با توجه به پیش بینی های سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم روند فعلی جوی تا روزهای پایانی هفته جاری، مسوولان راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از شهروندان خواسته اند تا در صورت امکان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در غیر این صورت وسایل ایمنی لازم را به همراه داشته و احتیاز کامل را در زمان رانندگی مد نظر قرار دهند.