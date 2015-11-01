میشائیل شوماخر همچنان در حال مبارزه است

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که مدت نسبتا زیادی از حاددثه اسکی برای میشائیل شوماخر در کوه‌های آلپ می گذرد و خبر دقیقی از میزان بهبودی وی در دسترس نیست «ژان تادت» رئیس سازمان FIA خبر داد راننده افسانه ای فرمول یک همچنان در حال مبارزه است.

ژان تادت در این باره گفت: من اغلب شوماخر را می بینم و او همچنان در حال مبارزه است. میشائیل و خانواده او از دوستان نزدیک من هستند و من هم به آنها خیلی نزدیک هستم. ما باید آنها را برای ادامه مبارزه حمایت کنیم.

میشائیل شوماخر که هفت بار قهرمانی در رقابتهای فرمول یک را در کارنامه دارد در ماه دسامبر ۲۰۱۳ هنگام اسکی در کوه‌های آلپ دچار صانحه شد و به کما رفت. وی به مدت شش ماه در این حالت به سر برد تا اینکه در سپتامبر ۲۰۱۴ برای ادامه توانبخشی به منزل مسکونی خود در سوئیس منتقل شد و از آن پس اخبار دقیقی از وی در دسترس نیست.