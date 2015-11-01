فروشگاه و مرکز خدمات خودرویی رانندگان شهرداری تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران در آیین افتتاح این مجموعه گفت: «خوشحالیم که امروز شاهد افتتاح مجموعه فروشگاهی و خدمات خودرویی هستیم که به رانندگان پرتلاش شهرداری تهران خدماتی اختصاصی ارائه می‌کند و باعث می‌شود این عزیزان با عشق و علاقه بیشتری به کار و فعالیت بپردازند.»

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: «رسیدگی به مسایل معیشتی و رفاهی اقشار مختلف جامعه موضوعی با اهمیت است و اقدامی که امروز در این مجموعه صورت گرفته در همین چارچوب قرار دارد. اینکه رانندگان بدانند فضایی برای آنها مهیا شده که می‌توانند اقلام مصرفی و لوازم مورد نیاز خود را با شرایطی مناسب تهیه کنند، قطعا به آرامش خاطر این عزیزان و خانواده آنها می‌انجامد و ما هم از این بابت خوشحالیم.»

مجموعه سفیران به دنبال ارتقاء سطح معیشت رانندگان است

مدیرعامل شرکت خودرو سرویس شهرداری تهران نیز در سخنانی با اشاره به اهداف راه‌اندازی فروشگاه تعاونی مصرف و مرکز خدمات خودرویی رانندگان شهرداری تهران، گفت: «رفع دغدغه‌های معیشتی و رفاهی رانندگان محترم شهرداری و خانواده ایشان همیشه از اولویت‌های کاری ما بوده است و پیش از این هم با رونمایی از کارت خدمات رفاهی رانندگان (سفیر کارت)، راه‌اندازی مرکز مشاوره بالینی، حقوقی و مذهبی و راه‌اندازی تورهای زیارتی و سیاحتی برای رانندگان و خانواده محترم ایشان، سعی کردیم بخشی از دغدغه‌های این عزیزان را مورد نظر قرار داده و برای رسیدگی به آنها برنامه‌ریزی کنیم.»

توسعه اقدامات رفاهی برای رانندگان کار ارزشمندی است

سروری، عضو شورای اسلامی شهر تهران هم در حاشیه این مراسم، گفت: «در وضعیتی که ما در شرایط رکور اقتصادی به سر می‌بریم فشار زیادی بر اقشار آسیب پذیر جامعه به ویژه رانندگان عزیز که جزو زحمتکش‌ترین اقشار جامعه هستند وارد می‌شود و چنین اقداماتی حالت ترمیمی برای زندگی این عزیزان دارد. این اقدامات می‌تواند در جهت رفاه حال خانواده محترم رانندگان عزیز باشد و امیدوار هستم این فروشگاه و مرکز خدمات خودرویی به یک واحد ختم نشود و ما شاهد گسترش آنها برای رانندگان عزیزمان در شرق و جنوب و غرب تهران باشیم که دسترسی بهتری به این خدمات مهیا شود.»

سروری افزود: «ما هم در شورای شهر تهران این آمادگی را داریم که برای توسعه این اقدامات رفاهی برای رانندگان قدم برداریم و حمایت‌های لازم را انجام بدهیم.»

انجام اقدامات رفاهی به گسترش شادی اجتماعی می‌انجامد

صابری، دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران که در آیین افتتاح این مجموعه حضور یافته بود، در سخنانی گفت: «من از بُعد اجتماعی به این موضوع نگاه می‌کنم. اینکه با افتتاح این فروشگاه و مرکز خدمات خودرویی این احساس در رانندگان ایجاد می‌شود که جایی متعلق به خود آنهاست و می‌توانند با شرایط مناسبی از آنجا خرید کنند یک لذت و شادی اجتماعی به همراه دارد که نکته‌ای مهم است و جای خوشحالی و تقدیر دارد.»

اقدام ماندگار افتتاح فروشگاه و تعمیرگاه سفیران

حبیب کاشانی عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران بود که در سخنانی در این مراسم، گفت: «افتتاح فروشگاه و تعمیرگاه سفیران یکی از حرکت‌های بسیار خوبی است که در شهر در حال انجام است. چرا که این خدمات فقط شامل چند هزار راننده خودرو سرویس شهرداری نخواهد شد بلکه شامل حال خانواده آنها و مردم خوب منطقه 16 هم می‌شود و می‌توانند از امکانات و تسهیلات آن استفاده نمایند.»

کاشانی افزود: «این اقدامات، کارهای ماندگاری است که باید در سطح شهر گسترش پیدا کند و امیدوارم شاهد افتتاح شعبه‌های بعدی مجموعه سفیران باشیم تا خدمات بیشتری به عزیزان راننده و عموم مردم در سطح شهر تهران ارائه شود.»

قدمی در راستای بهبود وضعیت رفاهی رانندگان

عباس جدیدی نیز با تقدیر از دست اندرکاران راه‌اندازی این مجموعه خدماتی، تصریح کرد: «رانندگان از اقشار بی‌ادعا و پرتلاش جامعه هستند که گاه، کمتر دیده می‌شوند و تاسیس مجموعه‌ای اختصاصی برای آنها، قدم خوب و موثری برای دیده شدن دغدغه‌های آنهاست. قدمی که ان شاء الله به بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی آنها بیانجامد.»