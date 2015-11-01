مبارزه با تروریسم بدون هماهنگی دمشق نقض منشور سازمان ملل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در دیدار استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه درباره موضوعات مطرح شده در نشست وین به بحث و بررسی پرداخت.

وی در این دیدار از اینکه در این نشست کشورهای معروف حامی تروریست ملزم به رعایت قطعنامه های شورای امنیت درباره مبارزه با تروریسم نشده اند تا تلاش های مبارزه با تروریسم فعال تر شود و آتش بس جدی تر باشد، ابراز شگفتی کرد.

وزیر خارجه سوریه تاکید کرد: سوریه به مبارزه با تروریسم ادامه می دهد و اقدامات روسیه با همکاری ایران و مقاومت لبنان در این باره از اهمیت زیادی برخوردار است.

ولید المعلم افزود: هر تلاشی برای مبارزه با تروریسم که با هماهنگی دولت سوریه انجام نشود با هدف مبارزه با تروریسم نیست و نقض اصول و منشور سازمان ملل است.

وزیر خارجه سوریه مجددا بر آمادگی کشورش برای همکاری با دی مستورا در زمینه تلاش ها برای مبارزه با تروریسم و گشوده شدن باب گفتگو میان سوری ها تاکید کرد.