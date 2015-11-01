حضور تولیدکنندگان شاخص در نمایشگاه عراق ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشنده ظهر یکشنبه در شورای روابط خارجی که در استانداری برگزار شد، اظهارداشت: امروزه در همایش های بین المللی میهمان هزینه های سفر، اقامت و شرکت در سمینار را پرداخت می کند اما در ایران ما همه هزینه ها را پرداخت می کنیم که این رویه باید اصلاح شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین تصریح کرد: برای حضور در نمایشگاه های خارج از کشور از جمله نمایشگاه کربلا باید بهترین و توانمندترین واحدهای تولیدی شرکت کنند تا بتوانیم کالایی مرغوب با قیمت مناسب را در این بازار عرضه کنیم.

بخشنده یادآورشد: باید به گونه ای حرکت کنیم تا بستر لازم برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان بخوبی فراهم شود که این موضوع ضمن تقویت اقتصاد استان به ایجاد اشتغال هم کمک می کند.

وی بیان کرد: خوشبختانه شاهد حضور موج گردشگران چینی در ایران هستیم که با توجه به برگزاری اجلاس جاده ابریشم باید بتوانیم از این فرصت برای معرفی خود و بهره اقتصادی استفاده کنیم.

فرصت سوزی نکنیم

بخشنده تصریح کرد: امروز برای حضور در بازار عراق مشکلاتی داریم که باید نسبت به رفع آن اقدام کنیم که راه اندازی دفتر اتاق بازرگانی در کربلا گامی در این مسیر است که هزینه های آن از سوی اتاق تامین شده و باید از این ظرفیت بخوبی بهره برداری شود.

وی اضافه کرد: برپایی نمایشگاه در عراق فرصت خوبی برای عرضه کالاهای ایرانی است اما بهتر است به جای نمایشگاه عرضه و فروش بدنبال برپایی نمایشگاه دائمی باشیم تا سفارش و صادرات کالا از مسیر اصولی و منطقی آن صورت گیرد.

در ادامه علی پر زحمت رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قزوین گفت: اگر برپایی نمایشگاه در عراق به نمایندگی از جمهوری اسلامی باشد باید مجوز سازمان توسعه تجارت دریافت شود و اگر استانی باشد شرایط راحت تر است.

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی سازمان توسعه تجارت با برگزاری نمایشگاه در عراق مخالفت کرده که در استان می توان ضمن دعوت از تجار و بازرگانان سایر استانها به صورت منطقه ای مجوز گرفت و نمایشگاه را برپا کرد.

مسعود نصرتی شهردار قزوین هم با ارائه گزارشی از برگزاری اجلاس جاده ابریشم اظهارداشت: در مسیر جاده ابریشم 20 شهر در داخل کشور و 180 شهر در مسیر آبی و خاکی در حوزه بین المللی قرار دارند لذا برگزاری این اجلاس در سال آینده از اهمیت ویژه ای برای ما برخوردار است.

وی گفت: با تشکیل کمیته های تخصصی در محورهای گردشگری، اقتصاد و فرهنگ نسبت به جمع آوری اطلاعات لازم اقدام شده اما باید وضعیت میهمانان و اسکان آنها در زمان مقرر صورت گیرد تا بتوان بموقع برنامه ریزی کرد.

عبدالقهار ناصحی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین هم بیان کرد: از آنجا که قزوین میزبان اجلاس بین المللی است باید با استفاده از تجارب دیگر کشورها از عهده این کار بزرگ برآید و کاری ماندگار ارائه کند.

وی افزود: اگر مستندات اجلاس های مهم در اختیار دست اندرکاران قرار گیرد می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا از این فرصت بیشترین بهره برداری کارشناسی را داشته باشیم.