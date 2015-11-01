به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی بعدازظهر یکشنبه در شورای زکات استان همدان بابیان اینکه از ۱۹ میلیارد و ۸۸۸ میلیون ریال زکات جمعآوریشده در استان ۷۷۲ میلیون ریال زکات فطره است، افزود: این میزان زکات جمعآوریشده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایشیافته است.
وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط جوی استان همدان و برداشت محصول در پایان نیمه نخست سال مقدار بیشتر زکات در نیمه دوم سال جمعآوری میشود، اظهار داشت: درزمینهٔ مؤدیان زکات سال گذشته ۲۳۰۰ نفر و امسال ۲۳۵۰ نفر همکاری داشتند.
مدیرکل کمیته امداد استان همدان در ادامه بابیان اینکه درزمینهٔ زکات کمک به فقرا در اولویت قرار دارد، به پروژههای اجراشده از محل زکات اشاره و عنوان کرد: در این راستا ۵۷ پروژه در سال جاری از سوی شهرستانها پیشنهاد شده است.
ابراهیمی با اشاره به اینکه سال گذشته استاندار همدان در دو مرحله مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به سهم تشویقی پرداخت زکات اضافه کرد، گفت: در مرحله نخست ۲۳۰ میلیون تومان و در مرحله دوم نیز ۲۷۰ میلیون تومان پرداخت شد.
میزان وصول زکات در سال گذشته به ۸ میلیارد و ۶۴۵ میلیون تومان رسید
وی بابیان اینکه وصول زکات از سال ۸۴ در همدان عملیاتی شد، عنونا کرد: در سال ۸۴ میزان زکات وصولی ۱۸۱ میلیون تومان بود و در سال گذشته میزان وصول زکات به ۸ میلیارد و ۶۴۵ میلیون تومان رسید.
ابراهیمی با اشاره اینکه در ۶ ماه نخست امسال از محل زکات به ۲۰۹۴ نفر از محرومان و نیازمندان کمک شده است، گفت: همچنین از محل زکات ۳۷۶ فقره جهیزیه به مبلغ ۴۳۶ میلیون تومان تهیهشده است.
وی همچنین از پرداخت ۱۷ کمکهزینه تحصیلی به دانشجویان از محل زکات در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: همچنین در این مدت ۱۵ کمکهزینه درمان پرداخت و پنج فقره مسکن نیز تأمینشده است.
امامجمعه نهاوند نیز در این جلسه بابیان اینکه برجستهترین کارهای اولیای خدا اقامه نماز، زکات، امربهمعروف و نهی از منکر و جهاد فی سبیل الله است، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران در ادامه راه اولیای خدا و اهلبیت (ع) کمر همت بسته و به احیای این واجبات اهتمام دارد.
حجتالاسلام عباسعلی مغیثی در ادامه با اشاره به اینکه امیدواریم اقداماتی که درزمینهٔ جمعآوری زکات انجام میشود به ثمر بنشیند، افزود: آمارهایی که درزمینهٔ زکات ارائه می شود همه زکاتی که مردم پرداخت میکنند نیست چراکه برخی از افراد طبق روال گذشته توسط معتمدین، ائمه جماعات به پرداخت زکات مبادرت میکنند که ممکن است در آمارهای کمیته امداد امام خمینی (ره) نیاید.
وی بابیان اینکه باید درزمینهٔ پرداخت زکات تبلیغات صورت گیرد، اظهار داشت: هر چه در واجبات تلاش خالصانه صورت گیرد رضای خدا را به همراه خواهد داشت و رضای خدا نیز نصرت و پیروزی را در همه زمینهها به وجود میآورد.
زکات در ۲۰ مورد صدق میکند و تنها به زکات مال خلاصه نمیشود
امامجمعه وقت ملایر نیز در ادامه این جلسه بابیان اینکه در آیه ۳ سوره نمل و آیه ۴ سوره لقمان اقامه نماز باایمان و زکات با احسان ارتباط دادهشده است، گفت: زکات در ۲۰ مورد صدق میکند و تنها به زکات مال خلاصه نمیشود.
حجتالاسلام سید حسن فاضلیان ادامه داد: زکات علم، زکات قدرت، زکات جسم و بدن، زکات آبرو، زکات مال، زکات جمال، زکات جهاد فی سبیل الله، زکات گوش و غیره ازجمله این زکاتها است.
وی در ادامه به هزینه کرد زکات در شهرستان ملایر اشاره کرد و افزود: احداث و تکمیل بیش از ۵۵ مورد مسجد، احداث و تکمیل بیش از ۶۰ حسینیه، احداث ۲۰ مورد خانه عالم در روستاها، تکمیل ۲۰ غسالخانه روستایی و احداث یک مورد دارالقرآن ازجمله اقدامات از محل زکات است.
امامجمعه موقت ملایر جدولگذاری در ۱۶۰ روستا، تبلیغ و ترویج امر زکات از طریق ۴۲ روحانی در روستاها، توزیع اقلام تبلیغاتی به میزان ۱۵۰۰ مورد، دیوارنویسی درزمینهٔ زکات به میزان ۱۳۰۰ متر و تکمیل و تجهیز یک باب کتابخانه را از دیگر اقدامات انجامشده از محل زکات در این شهرستان عنوان کرد.
حجتالاسلام فاضلیان به اقدامات نیمه نخست سال ۹۴ از محل زکات شهرستان ملایر نیز اشاره کرد و بابیان اینکه در این مدت ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال زکات پروژه در این شهرستان جمعآوریشده است، اظهار داشت: همچنین ۲۵۰ میلیون ریال نیز زکات محرمان جمعآوریشده است.
وی برگزاری ۶ همایش در شهرها و بخشهای مختلف شهرستان ملایر با موضوع زکات را از دیگر برنامههای شورای زکات این شهرستان عنوان کرد و بیان داشت: جمعآوری و توزیع ۸۱۰ میلیون ریال زکات فطره عام و سادات و همچنین پرداخت ۲۹ مورد جهیزیه، ۱۰ مورد مساعدت فرهنگی و ۷ مورد کمکهزینه معیشت از دیگر اقدامات این شورا در شهرستان ملایر است.
اقامه نماز و پرداخت زکات و امربهمعروف و نهی از منکر از نشانههای حکومت صالحان
امامجمعه شهرستان بهار نیز در این جلسه یکی از نشانههای حکومت صالحان را اقامه نماز و پرداخت زکات، امربهمعروف و نهی از منکر عنوان کرد و گفت: در این راستا اخذ زکات و صدقات بر عهده دولتهای اسلامی است.
حجتالاسلام حبیبالله حاتمی نیا با اشاره به اینکه امامان جماعات در این زمینه در سنگر ارشاد و تبلیغ قرار دارند، افزود: متأسفانه برخی از آمارهایی که درزمینهٔ زکات ارائه میشود واقعی نیست و به سکوی پرشی برای آمار دهندگان تبدیلشده است.
وی بابیان اینکه مقام معظم رهبری تأکیددارند که توجه به فقرا بر هر اموری مقدم است، اظهار داشت: گاهی میبینیم که برخی از تصمیمات موجب میشود تا از فقرای مناطق غافل شویم.
امامجمعه شهرستان بهار ادامه داد: همین امر موجب میشود تا محتاجان بهناچار به فساد نزدیک شوند.
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