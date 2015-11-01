مانور تست قطع مولدهای برق در مرکز مخابرات با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته پدافند غیرعامل، مانور قطع پاور و تست مولدهای برق در مخابرات استان تهران انجام شد.

این مانور که بصورت ویدئو کنفرانس و بصورت صوتی و تصویری با برقراری ارتباط زنده با تمامی شرکت های مخابرات استانی، شرکت مخابرات ایران و مسئولان پدافند غیرعامل کل کشور انجام گرفت، باهدف آمادگی کامل شرکت مخابرات استان تهران در مواقع بروز بحران هایی نظیر قطع برق، بود.

مرکز فرماندهی این عملیات در ساختمان شاهد مخابرات قرار داشت که در ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه با قطع جریان برق شهری، ژنراتورهای این مرکز حساس مخابراتی بصورت هوشمند و آنلاین، برق جایگزین برق شهری را در مدار قرار داد به نحوی که هیچگونه اختلالی در ارتباط هزاران خطوط تلفنی پایتخت به وجود نیامد.