۱۵۰ پرونده انشعاب غیرمجاز آب در یاسوج به مراجع قضایی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قلندری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این افراد اقدام به استفاده غیرمجاز از آب شرب بدون پرداخت حق انشعاب و دستکاری در تاسیسات شرکت آب و فاضلاب کرده بودند.

وی بیان کرد: کسانی که به صورت غیرمجاز اقدام به نصب انشعاب آب کنند متخلف محسوب شده و برابر با مقررات به پرداخت جریمه محکوم می شوند.

قلندری اظهار داشت: شهروندانی که اقدام به هر گونه ساخت و ساز می کنند باید قبل از آن نسبت به صدور مجوزاولیه و تشکیل پرونده در حوزه آب و فاضلاب شهری برای امتیاز آب و فاضلاب خود اقدام کنند.

وی عنوان کرد: هم اکنون میزان زیادی از آب شرب تولیدی در شهر یاسوج به وسیله انشعابات غیرمجاز مصرف می‌شود.

رئیس امور آب و فاضلاب شهری یاسوج هدرروی آب را یکی از تبعات این مسئله دانست و گفت: امورآب و فاضلاب این شهر به صورت جدی وشبانه‌روزی در صدد جمع‌آوری این انشعابات و تشکیل پرونده برای متخلفان است.

وی تاکید کرد: گشت تخلفات و اتفاقات آبفای یاسوج به صورت مستمر شبکه های توزیع را کنترل کرده و با متخلفین برخورد قانونی می کند.