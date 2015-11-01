۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه عاشورا، در بیانیه روز یکشنبه این یگان به مناسبت فرا رسیدن ۱۳ آبان آمده است: ۱۳ آبان یادآور روزی است که دانشجویان پیرو خط امام با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، پرده از سیاست های منافقانه و مزوّرانه آمریکا برداشتند و امام راحل(ره) با آن موضع گیری حکیمانه و مقتدرانه اش که از تسخیر لانه جاسوسی به انقلاب دوم تعبیر کرده بر عملکرد سیاسی دانشجویان مهر تایید زدند.

در ادامه می خوانیم: امروز آمریکای جنایتکار و مدعی دموکراسی و حقوق بشر خیال می کند مردم فهیم و بصیر انقلاب اسلامی ایران خیانت ها، جنایت ها و زیاده خواهی های آنان را از آغاز انقلاب با تحمیل جنگ نابرابر، ترور شخصیت های سیاسی، دینی و فرهنگی و دانشمندان هسته ای، تحریم های ناجوانمردانه اقتصادی، فتنه ۸۸ و نظایر آن را را از یاد برده اند در حالی که ۱۳ آبان بهانه ای است که امت ایران اسلامی به خصوص خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان، عمق کینه خود را که نسبت به استکبار جهانی در سینه هایشان انباشته شده است، ابراز داشته و هر چه فریاد دارند بر سر آمریکا بکشند.

این بیانیه می افزاید: اگر رهبر استراتژیست انقلاب اسلامی ایران سخن از نرمش قهرمانانه در عرصه دیپلماسی به زبان آورده اند در حقیقت به معنی اتمام حجت برای استکبار جهانی است تا به دنیا ثابت شود که آمریکا هیچ وقت قابل اعتماد نبوده و نخواهد بود.

در بخش دیگری از این بیانیه چنین آمده است: اینک سپاه عاشورا ضمن عرض تسلیت ایام شهادت سالار شهیدان، حضرت امام حسین (ع) و اصحاب با وفایش به تمام مسلمانان جهان اسلام و گرامیداشت تقارن ایام سوگواری سالار شهیدان با روز استکبار ستیزی و دعوت از مردم غیور و استکبار ستیز ایران اسلامی به خصوص خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و بسیجیان ولایتمدار ایران اسلامی برای شرکت در راهپیمایی با شکوه ۱۳ آبان، در راستای به نمایش گذاشتن انزجار، نفرت و خشم مقدس شان اعلام می دارد تا زمانی که استکبار جهانی به ویژه آمریکای جنایتکار و روسیاه، از آن همه ظلم و ستمی که در حق مردم مظلوم ایران اسلامی روا داشته، عذر خواهی نکرده است و دست از ظلم و جنایت و توطئه علیه مردم مسلمان در سرتاسر جهان بر نداشته است و تحریم های ناجوانمردانه و ظالمانه اقتصادی را مُلغی نساخته و تا غرامت های ما را نپرداخته است ما دست از استکبار ستیزی بر نخواهیم داشت و همچنان شعار «مرگ بر آمریکا» را در ۱۳ آبان طنین انداز خواهیم کرد.

در این بیانیه تصریح شده است: شعار «مرگ بر آمریکا» ریشه در مبانی اعتقادی ما دارد و ظلم ستیزی و استکبار ستیزی از آموزه های مسلَّم و لا یَتَغَیَّر دینی ماست و هر کس که اعتقاداتش ریشه در کربلا داشته باشد، هیچ وقت زیر بار ستم و ذلت نمی رود چنان که ما نیز تا بحال نرفته و نخواهیم رفت و در این راه شاخص اصلی ما مواضع حکیمانه و مقتدرانه رهبر فرزانه انقلاب امام خامنه ای(مدظله العالی) است و ما مطیع محض ولی فقیه زمان هستیم.

در پایان این بیانیه می خوانیم: مقام معظم رهبری ضمن طرح نرمش قهرمانانه، آمریکا را غیرقابل اعتماد دانسته اند و تا زمانی که استکبار جهانی در رفتار سیاسی خود انعطاف به خرج نداده است ما نیز بر مواضع مقتدرانه خود در مقابل استکبار جهانی مستحکم ایستاده ایم و این ایستادگی را روز ۱۳ آبان، روز ابراز خشم و نفرت علیه مستکبران جهانی با مشت هایی گره کرده و فریاد هایی رعد آسا به معرض نمایش خواهیم گذاشت و آتش قهرمان را در خرمن بیدادگران تاریخ خواهیم انداخت چرا که ما مفسّران «اَشِدّاءُ عَلَی الکُفّار وَ رُحَماءُ بَینَهُم» هستیم.