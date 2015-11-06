آقامحمدی: تا نابودی استکبار شعار «مرگ بر آمریکا» سر خواهیم داد

ابراهیم آقامحمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سالروز فرارسیدن ۱۳ آبان به عنوان روز مبارزه با استکبار اظهار داشت: نطفه ۱۳ آبان مبارزه با استکبار بوده است، تبعید امام خمینی(ره)، اعتراض دانش آموزان به تبعید امام و تسخیر لانه جاسوسی بر مبنای همین استکبارستیزی در روز ۱۳ آبان رخ داده است.

وی افزود: امام خمینی(ره) بر منافع استکبار شورید و دانش آموزان و دانشجویان پیرو خط وی در اعتراض به استکبار آمریکا که در کشور نفوذ کرده بود، به پا خواستند.

نماینده مردم خرم آباد ادامه داد: فریاد علیه کاپیتولاسیون و نوکری استبداد عامل به وجود آمدن ۱۳ آبان شد، اما آیا امروز فرهنگ و اعتقاد ملت ایران عوض شده است که برخی می خواهند روز استکبارستیزی را در کشور کمرنگ کنند!؟

آقامحمدی تصریح کرد: این جریان یا از ابتدا نفرت امام(ره) را به خوبی نفهمیده و درک نکردند و یا حتی اگر همراه مردم بوده و در مسیر انقلاب حرکت کرده بودند، امروز به دنبال زندگی راحت بوده و از مبارزه با استکبار خسته شدند؛ دچار فرسودگی، پیری و ناتوانی شدند و توان حرکت انقلابی را ندارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: روز ۱۳ آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی بوده و خواهد بود، مگر اینکه استکبار از بین رفته و نباشد. آن روز است که عدالت همه دنیا را گرفته و نیازی به گفتن شعار «مرگ بر آمریکا» نداریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آمریکا از مواضع خصمانه خود علیه ملت ایران دست نکشیده، ادامه داد: شعار «مرگ بر آمریکا» امسال هم مانند سال های گذشته در تمام کشور سر داده خواهد شد، چون این شعار مرگ علیه تجاوزگری، ظلم، ستم، استعمار و نابودی کرامت و عدالت انسانی است.

نماینده مردم خرم آباد یادآور شد: خوی طغیانگری و استکبارستیزی آمریکا باعث نفوذ در کشورهای دیگر می شود و هر جا کمتر از این رفتار خصمانه و خوی وحشیانه از خود نشان داده است، بدون شک توان آن را نداشته در غیر این صورت حتما عدالت را زیر پا گذاشته و کرامت انسانی را نادیده می گیرد.