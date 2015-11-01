اصلاح تعرفه های قطع درختان/درخواست شناسنامه دار شدن تاور کرین ها

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور در حاشیه دویست و یکمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران مصوبات امروز شورا را تشریح کرد و گفت: در دستور اول پاسخ به اعتراض فرمانداری در خصوص ادغام خانه شهریاران جوان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای شهر با توجه به مصوبات و سوابق موجود در شورا در خصوص ادغام این مجموعه، مجددا تاکید بر ادغام آن کردند.



وی افزود: در سال ۸۹ مصوبه‌ای در خصوص ادغام این خانه در سازمان فرهنگی و هنری در شورای شهر به تصویب رسید و حالا در سال ۹۴ شورای فعلی ضمن اصلاح مصوبه قبلی اجرای آن را ابلاغ کرده و ما تغییری در مصوبه ایجاد نکرده‌ایم پس این خانه در سازمان فرهنگی و هنری ادغام می‌شود و به صورت یک NGO به فعالیت خود ادامه خواهد داد.



وی درباره اعتراض اعضای این خانه روبروی ساختمان شورای شهر گفت: تغییری در مصوبه قبلی رخ نداده است و در مصوبه سال ۸۹ نیز نه تنها خانه شهریاران جوان ادغام شد بلکه شورا در مورد شرکت‌های دیگر شهرداری نیز رأی به ادغام داد و این تصمیم در راستای چابک سازی شهرداری صورت گرفه است.



وی با بیان اینکه در تمام جلسات شورای شهر اعضا بر ساماندهی جوانان و دریافت ایده‌های خلاقانه آنها تاکید کردند، ادامه داد: اعضای شورا معتقدند که رسیدگی به امور جوانان پایتخت نیازمند یک ساختار است اما با ساختار فعلی خانه شهریاران جوان این مهم محقق نمی‌شود و تاکید بر ادغام این خانه در سازمان فرهنگی هنری داریم و پیشنهاد شهرداری نیز مبنی بر ادغام این خانه در معاونت فرهنگی و هنری نیز مورد قبول واقع نشد.



تقی پور همچنین از اصلاح مصوبه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز خبر داد و افزود: در دیماه ۹۳ جدول جرایم مربوط به قطع درختان مصوب شد اما برخی از کارشناسان معتقد بودند که این نرخ جرایم به قدری شدید است که ممکن است حتی مانع کاشت درختان شود که در جلسه امروز این جدول نهایی شد.



سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه درجدول جدید بسته‌های تشویقی نیز در نظر گرفته شده است، گفت: از طرفی در این جدول شدت و حدت لازم وجود دارد.



وی با بیان اینکه اگر قصد و غرض مالکی در خصوص قطع درختان ثابت شود جرایم با یک ضریب مشخص افزایش می‌یابد گفت: حتی در برخی موارد جرایم تا پنج برابر افزایش می‌یابد و این در حالی است که تنبیهات دیگری از جمله کاشت چند برابری درختان در دستور کار قرار می‌گیرد.



وی افزود: در برخی موارد چنانچه قطع عمدی درختان از سوی مالک به اثبات برسد، هیچگاه مجوز ساخت در زمین مربوطه برای مالک صادر نخواهد شد، گفت: درخصوص آخرین وضعیت باغ اراک نیز باید عنوان کنم که عمدی بودن حریق این باغ اثبات شده و با شکایت شهرداری تهران موضوع در قوه قضاییه در حال پیگیری است.



سخنگوی شورای شهر در ادامه درباره مصوبه شورای شهر در خصوص افزایش تعرفه‌های خدمات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز گفت: این موضوع به صورت لایحه از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون فرهنگی به صحن شورای شهر آورده شد و از آنجایی که افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌ خدمات مدنظر قرار گرفت که به تصویب رسید.