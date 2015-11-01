اجرای حکم شیخ نمر مشکلات زیادی را برای آل سعود ایجاد خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رمضانی امام جمعه هامبورگ و رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه در نماز جمعه این هفته مسجد امام علی(ع) به اقدامات ضد بشری آل سعود مبنی بر صدور حکم اعدام علیه آیت الله محمّد باقر النّمر و سکوت رسانه های گروهی واکنش نشان داد.

وی در خطبه های جمعه این هفته هامبورگ که به سلسله مباحث حقوق بشر اختصاص دارد به وارونه جلوه دادن آزادی بیان توسط برخی از دولت­ها اشاره نموده و افزود:متاسفانه انسان در دنیای امروز، وارونه بودن برخی از مسائل را به وضوح مشاهده می کند. چندی پیش در کشور عربستان شخص وبلاگ نویسی به نام رائف بدوی، که در مقالات خود به جدایی دین از سیاست اشاره می داشت، به جرم «توهین به مقدسات» دستگیر شد و پس از محاکمه به تحمّل ده سال زندان محکوم گردید. پس از مدّتی همین شخص به عنوان اینکه از فعّالان حقوق بشر است و در راستای دفاع از آزادی بیان و آزادی اندیشه متحمل رنج و سختی شده است، از سوی پارلمان اروپا به عنوان برنده جایزه ساخاروف برگزیده شد. مارتین شولز، رئیس پارلمان اروپا نیز در مراسم معرفی برنده این جایزه از پادشاه عربستان سعودی خواست تا هرچه زودتر زمینه آزاد کردن این وبلاگ نویس دربند را فراهم کند.

وی ادامه داد: اما از سوی دیگر وقتی یک عالم دینی به وظیفه شرعی و مسئولیت دینی خودش عمل می کند و از همین آزادی بیان استفاده کرده و درصدد استیفای حق و حقوق مردم است، پس از زندانی شدن محکوم به اعدام می شود و جالب اینجاست که رسانه های گروهی دنیا و آنها که صدای حمایت از حقوق بشرشان گوش فلک را کر نموده است، کاملاً سکوت می نمایند و حتی از انعکاس موضع گیری مراجع و بزرگان اسلامی در دفاع از این مجاهد نستوه خودداری می کنند.

وی با بیان اینکه آیت الله محمّد باقر النّمر که از علمای بزرگ و دلسوز اسلام است، متاسفانه امروز در بدترین وضعیت در زندان به سر می برد، گفت: عالمی که دغدغه دین و هدایت انسان و مقابله با ظلم و ستم را دارد، این طور مورد بی مهری قرار گرفته است. مقامات آل سعود باید بدانند قطعاً اجرای این حکم مشکلات فراوانی را برای کسانی که اینگونه احکام ناعادلانه را اجرا می­ کنند به وجود خواهد آورد و آزادی­خواهان جهان سکوت نخواهند کرد.