به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان عصر امروز یکشنبه و در نشست امضا توافقنامه همکاری فوتبال ایران و نروژ گفت: فدراسیون فوتبال ایران برنامه‌های مختلفی برای بالا بردن سطح کیفی فوتبال بانوان دارد و برگزاری نشست با مسئولان فدراسیون فوتبال نروژ نیز در همین راستا است.

وی افزود: طی چند روز آینده فستیوال بزرگی را با حضور بسیاری از بانوان برگزار خواهیم کرد تا توجه بیشتری به این بخش داشته باشیم. البته در بخش بانوان با مشکلاتی مواجه هستیم و نمی توانیم از همه ظرفیت مربیان و بازیکنان استفاده کنیم.

کفاشیان با اشاره به توافقنامه ای که با همتای نروژی امضا کرده است گفت: با استفاده از این توافقنامه قصد داریم همکاری خوبی با فدراسیون نروژ داشته باشیم تا سطح فوتبال بانوان کشورمان را بالا ببریم.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه این نشست پاسخگوی سوالات خبرنگاران در مورد اتفاقات اخیر و بیانیه کی روش و مصاحبه های اسدی شد.

وی ابتدا رسانه ها را به عنوان عامل ایجاد این درگیری ها معرفی کرد و گفت: این موضوع از رسانه ها شروع شد و آنقدر به آن پرداختند که حالا مثل سنگی می ماند که ته چاه افتاده و صد نفر نمی توانند آن را خارج کنند.

علی کفاشیان در ادامه از تذکر این فدراسیون به کارلوس کی روش خبر داد و در مورد مصاحبه ها و بیانیه های طرفین گفت: به کی روش تذکر کتبی دادیم که دیگر بدون اجازه فدراسیون مصاحبه ای انجام ندهد. اگر این اتفاق رخ بدهد مجبوریم طبق قرارداد با وی برخورد کنیم. البته قبلا هم این تذکرها را می دادیم اما این بار جدی تر است.

علی کفاشیان خاطرنشان کرد: ما از آقای کی روش و اسدی می خواهیم اگر موردی هست آن را خارج از رسانه ها و در فضای داخلی حل کنند.

رئییس فدراسیون فوتبال در مورد اظهار نظرهای پرتعدادی که از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال صورت می گیرد و فضا را ملتهب کرده است گفت: به نظرم الان در فدراسیون هرکسی دارد کار خودش را می کند و تیم های ما آماده حضور در مسابقات مختلف هستند. حالا اگر اظهار نظری هم صورت می گیرد آزادی بیان است و دیگران نظر خودشان را می دهند.