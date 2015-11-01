  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۰۵

علی کفاشیان :

به کی‌روش تذکر کتبی دادیم/ بدون اجازه مصاحبه کند برخورد می‌کنیم

به کی‌روش تذکر کتبی دادیم/ بدون اجازه مصاحبه کند برخورد می‌کنیم

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اتفاقات اخیری که پیرامون دبیرکل این فدراسیون و سرمربی تیم ملی رخ داده است گفت: به کارلوس کی‌روش به خاطر مصاحبه‌هایی که انجام داده است تذکر کتبی دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان عصر امروز یکشنبه و در نشست امضا توافقنامه همکاری فوتبال ایران و نروژ گفت: فدراسیون فوتبال ایران برنامه‌های مختلفی برای بالا بردن سطح کیفی فوتبال بانوان دارد و برگزاری نشست با مسئولان فدراسیون فوتبال نروژ نیز در همین راستا است.

وی افزود: طی چند روز آینده فستیوال بزرگی را با حضور بسیاری از بانوان برگزار خواهیم کرد تا توجه بیشتری به این بخش داشته باشیم. البته در بخش بانوان با مشکلاتی مواجه هستیم و نمی توانیم از همه ظرفیت مربیان و بازیکنان استفاده کنیم.

کفاشیان با اشاره به توافقنامه ای که با همتای نروژی امضا کرده است گفت: با استفاده از این توافقنامه قصد داریم همکاری خوبی با فدراسیون نروژ داشته باشیم تا سطح فوتبال بانوان کشورمان را بالا ببریم.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه این نشست پاسخگوی سوالات خبرنگاران در مورد اتفاقات اخیر و بیانیه کی روش و مصاحبه های اسدی شد.

وی ابتدا رسانه ها را به عنوان عامل ایجاد این درگیری ها معرفی کرد و گفت: این موضوع از رسانه ها شروع شد و آنقدر به آن پرداختند که حالا مثل سنگی می ماند که ته چاه افتاده و صد نفر نمی توانند آن را خارج کنند.

علی کفاشیان در ادامه از تذکر این فدراسیون به کارلوس کی روش خبر داد و در مورد مصاحبه ها و بیانیه های طرفین گفت: به کی روش تذکر کتبی دادیم که دیگر بدون اجازه فدراسیون مصاحبه ای انجام ندهد. اگر این اتفاق رخ بدهد مجبوریم طبق قرارداد با وی برخورد کنیم. البته قبلا هم این تذکرها را می دادیم اما این بار جدی تر است.

علی کفاشیان خاطرنشان کرد: ما از آقای کی روش و اسدی می خواهیم اگر موردی هست آن را خارج از رسانه ها و در فضای داخلی حل کنند.

رئییس فدراسیون فوتبال در مورد اظهار نظرهای پرتعدادی که از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال صورت می گیرد و فضا را ملتهب کرده است گفت: به نظرم الان در فدراسیون هرکسی دارد کار خودش را می کند و تیم های ما آماده حضور در مسابقات مختلف هستند. حالا اگر اظهار نظری هم صورت می گیرد آزادی بیان است و دیگران نظر خودشان را می دهند.

کد مطلب 2955317

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها