به گزارش خبرگزاری مهر، تهران بررسی لایحه "تعرفه های خدمات فرهنگی، هنری، آموزشی و تفریحی سازمان فرهنگی، هنری و سرای محلات در سال ۹۴" آخرین دستور جلسه دویست و یکم شورای اسلامی شهر تهران بود که امروز یک شنبه دهم آبانماه سال ۹۴ مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال اصلاحات لازم به تصویب رسید.



علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در تشریح این طرح با بیان اینکه آخرین تاریخ تعیین تعرفه ها سال ۸۹ بوده است، گفت: این لایحه با همکاری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران بررسی شد و نتیجه آن برای تصویب به صحن شورای شهر ارائه شده است.



وی تصریح کرد: در تعیین حداقل و حداکثر تعرفه ها در هر منطقه حداکثر ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است ضمن اینکه برای مناطق کم برخوردار و برخوردار نرخ متفاوت تعیین شده است.



رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین از یکسان سازی نرخ تعرفه ها به مانند خانه های فرهنگ و فرهنگسراها خبر داد و گفت: یکسان سازی نرخ تعرفه ها در سرای محلات کار بزرگی بود که برای اولین بار رخ داد و بر اساس آن تعرفه ها به صورت یکپارچه تعیین شده است.



دبیر با اشاره به حضور معاونت فرهنگی و اجتماعی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در تعیین این نرخ ها تاکید کرد و گفت: با تصویب این لایحه دیگر نباید نرخ های خارج از چارچوب مشخص شده، دریافت شود و دریافت خارج از این مصوبه به عنوان تخلف محسوب می شود.



عبدالمقیم ناصحی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در تعیین تعرفه های پیشین نامی از سرای محلات نیامده بود در قالب پیشنهادی اظهار داشت: با توجه به اینکه ۸ ماه از سال گذشته است می توان این تعرفه ها را برای سالجاری و سال آینده تا انتهای سال ۹۵ در نظر گرفت.



محمد حقانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در قالب پیشنهادی اظهار داشت : می توان در کنار ارقام پیشنهادی نرخ تمام شده برای هر یک از موضوعات را مشخص کرد تا بتوان نرخ بخش خصوصی و شهرداری را مقایسه کرد.



مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در همین خصوص گفت: نرخ های دریافتی توسط شهرداری تهران به صورت عمومی در حدود ۵۰ درصد کمتر از نرخ ها دریافتی سایر موسسات و آموزشگاهها است.

محسن پیرهادی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در همین خصوص بر لزوم اعمال تفاوت در تعیین نرخ تعرفه ها بر اساس محلات برخوردار و کم برخوردار ادامه داد: نباید نرخ ها به گونه ای تعیین شود که شهروندان کم برخوردار به اندازه شهروندان برخوردار حق تعرفه ها را پرداخت کنند.



وی در ادامه اظهار داشت: با تعیین نرخ در حقیقت دست مسئولین سرای محلات برای به کارگیری اساتید مجرب بسته می شود ضمن اینکه حداقل اختیارات مدیر محلات به این وسیله از آنها گرفته می شود.



عبدالحسین مختاباد، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در همین خصوص با تاکید بر موافقت با کل طرح خواستار بازگشت متن لایحه به کمیسیون های مربوطه برای انجام کار کارشناسی بیشتر شد و اظهار داشت: برای این کار باید بررسی جدی اداری و مالی و همچنین فرهنگی و هنری انجام شود.



محسن سرخو، دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران در همین خصوص بر لزوم تعیین سقف تعرفه ها بر اساس سقف و استاندارد تعیین شده در سایر دستگاهها تاکید کرد و اظهار داشت: می بایست به فارغ التحصیلان مدرک معتبر اعطا شود که مورد تائید سازمان ها و دستگاههای مرتبط باشد.



مرتضی طلائی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در همین خصوص در قالب پیشنهادی اظهار داشت: می توان چارچوب لازم را توسط شورای شهر تعیین کرد و سپس به هیات امنا و شورای محلات اختیار تصمیم گیری در قالب این چار چوب را ارائه کرد.



مجتبی شاکری، رئیس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر استاندارد سازی عناوین در دوره های آموزشی سرای محلات ادامه داد: برای بسیاری از عناوین آموزشگاههایی وجود دارند و شهرداری نباید با انجام این کار، فعالیت های بخش خصوصی را بی اثر کند.



غلامرضا انصاری نیز در جریان بررسی این لایحه در قالب پیشنهادی اظهار داشت: سازمان فرهنگی و هنری بر اساس اهداف ترویجی خود می تواند در قالب برگزاری این دوره ها به گسترش موضوعات فرهنگی مورد نظر بپردازد و جاذبه های اعتقادی را بالا ببرد.



وی همچنین بر لزوم توجه به هنرهای در حال فراموش شدن تاکید کرد و ادامه داد: می توان در قیمت گذاری دست سازمان فرهنگی و هنری را باز گذاشت تا بتواند در برخی از مناطق و برخی موضوعات و برخی آموزش ها اقدام به تغییر تعرفه ها کرده و از بابت آنها پولی دریافت نکند و یا بیش از سقف تعیین شده دریافت داشته باشد.



رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر تهران در توضیح موضوعات مطرح شده گفت: سقف تعرفه ها تعیین شده است ضمن اینکه نرخ تعرفه های دریافتی در سرای محلات در حدود یک چهارم تعرفه های بخش خصوص و ۵۰ درصد بخش دولتی است.

صلاحی، رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران نیز در جریان بررسی این لایحه گفت: با تصویب این لایحه نرخ کلاس های آموزشی نسبت به سال ۸۹ در حدود ۲۰ درصد افزایش می یابد چراکه از آن تاریخ تا کنون افزایش تعرفه ها را نداشتیم.



وی با بیان اینکه نرخ های تعیین شده در حدود ۵۰ درصد کمتر از نرخ بخش خصوصی است، گفت: سقف های تعریفی در تعیین تعرفه ها رعایت شده و همچنین پس از برگزاری کلاس ها گواهینامه اعطا می شود.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری از افزایش ۵ برابری فعالیت های قرآنی نسبت به ۶ ماهه گذشته خبر داد و تصریح کرد: نرخ این دوره ها با تخفیف ۵۰ درصدی و بعضا عدم دریافت هزینه بوده است که هم اکنون از بابت برگزاری این کلاس ها از فراگیران هزینه ای دریافت نمی شود و حتی در پایان برگزاری دوره ها جوایزی نیز برای آنان در نظر گرفته می شود.



صلاحی همچنین وجود دوره ها و تعیین تعرفه های پیشنهادی را به عنوان میزان کننده نرخ ها دانست و ادامه داد: هنر صد جلوه دارد و صد البته که باید کنترل های لازم در برگزاری آموزش ها در این حوزه صورت گیرد.



در پایان این دستور جلسه مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر لزوم ارائه گواهینامه معتبر و تعیین سقف برای تعرفه با تاکید بر اینکه سقف تعیین شده از سایر سقف های تعریف شده بالاتر نرود، گفت: باید سالم سازی و الگو دهی در این دوره ها انجام گیرد و برنامه ریزی به گونه ای انجام شود که امکانات در اختیار همه شهروندان قرار گیرد.



وی با تاکید بر اینکه برخی از عناوین کاملا تخصصی است و موضوع تحصیلات تخصصی دانشگاهی است، اظهار داشت: می بایست در خصوص این عناوین بازنگری صورت گیرد.



در پایان این دستور جلسه لایحه پیشنهادی با اعمال اصلاحات به تصویب رسید.